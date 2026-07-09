Суд в Нью-Йорке разрешил журналистке Кэрролл получить $5,8 млн со счета Трампа.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк разрешил журналистке Элизабет Джин Кэрролл получить $5,8 млн, которые удерживались на счете эскроу по иску о домогательствах и клевете со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Associated Press. Адвокаты американского президента сразу после решения суда попросили заблокировать выплату на время рассмотрения апелляции.

Решение о выделении средств принял судья Льюис Каплан после того, как Верховный суд США отказался пересматривать вердикт присяжных от 2023 года. Сама сумма компенсации к моменту разблокировки выросла с первоначальных $5 млн до $5,8 млн за счет начисленных процентов.

В 2023 году присяжные признали Дональда Трампа виновным в том, что в 1996 году он совершил в отношении госпожи Кэрролл действия сексуализированного характера в примерочной универмага на Манхэттене, а затем оклеветал ее. В 2019 году, во время своего первого президентского срока, Трамп назвал обвинения журналистки ложью, заявив, что она «не в его вкусе» и просто пытается поднять продажи своих мемуаров.

Сам Дональд Трамп не присутствовал на заседаниях и категорически отрицает вину. Он по-прежнему утверждает, что никогда не знал Элизабет Кэрролл, а сам иск называет политически мотивированным. Помимо этого дела Трамп сейчас оспаривает еще один вердикт суда от 2024 года, согласно которому он должен выплатить Кэрролл $83 млн по другому иску о клевете.