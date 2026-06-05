ВСУ: В порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия.

"Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВСУ под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии", - говорится в сообщении, передает rbc.ua

В ВМС Украины отметили, что предоставили всю необходимую информацию Военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения.

Напомним, утром 5 июня в порту Констанца в Румынии произошел взрыв морского беспилотника. В Минобороны страны сообщили, что дрон якобы похож на тот, который используется на войне в Украине. Военные также отметили, что взрыв не был контролируемым.

Также СМИ сообщили, что в прибрежной зоне порта Констанца было обнаружено еще четыре лодки со взрывчаткой.