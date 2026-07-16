Носатый: Радары не зафиксировали дрон в Копанке из-за низкой высоты полета.

Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что радары, закупленные Национальной армией, не зафиксировали беспилотник, который в ночь на 13 июля упал в селе Копанка Каушанского района.

«Радары не зафиксировали этот беспилотник, поскольку он летел на низкой высоте и находился в местности, которая не обеспечивала необходимую видимость», — заявил министр, цитирует realitatea.md

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал беспилотник. После удара о землю возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике Shahed-136. В нём содержалось 40 кг взрывчатки. Вечером 14 июля беспилотник подконтрольно уничтожили.

После инцидента посла России в Кишиневе Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста.

У Молдовы два современных радара

В настоящее время Республика Молдова располагает двумя современными радарами, способными обнаруживать беспилотники.

Первый радиолокационный комплекс Ground Master 200 был приобретен во Франции и поступил на вооружение Национальной армии в конце 2023 года. Его стоимость составила 14–14,5 млн евро. Средства на его приобретение были выделены из государственного бюджета.

Второй радар поступил в страну в начале 2026 года. Работы по его установке, калибровке и обучению персонала завершились в июне 2026 года. Этот комплекс превосходит первый по своим возможностям: он обеспечивает трехмерное (3D) обнаружение целей и способен выявлять объекты на значительно большем расстоянии.

Второй радар был передан Молдове бесплатно в рамках пакета помощи Европейского союза. Поставка была осуществлена через Европейский фонд мира (EPF), а общая стоимость оборудования, закупленного в рамках этого пакета, составила несколько десятков миллионов евро.