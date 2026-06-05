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5 Июня 2026, 13:57
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В прибрежной зоне румынской Констанцы нашли еще четыре морских дрона

ЧП произошло около 10:30. Беспилотник обнаружили за несколько часов до этого, спасательные службы успели провести эвакуацию.

В прибрежной зоне румынской Констанцы нашли еще четыре морских дрона.
В прибрежной зоне румынской Констанцы нашли еще четыре морских дрона.

В прибрежной зоне порта Констанцы в Румынии обнаружили еще четыре беспилотных лодки, начиненные взрывчаткой. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники. Сегодня утром в этом порту взорвался морской беспилотник.

ЧП произошло около 10:30. Беспилотник обнаружили за несколько часов до этого, спасательные службы успели провести эвакуацию. При взрыве никто не пострадал. В Минобороны Румынии отметили, что дрон относится к типу, который использовался в боевых действиях на Украине. Digi24 со ссылкой на отставного командора Санду Матейю сообщал, что взорвался украинский дрон MAGURA V5.

Глава департамента по ЧС МВД Румынии Раед Арафат заявлял о превентивной эвакуации в радиусе 1 км от береговой линии в районе городских округов Констанца и Тулча. По его словам, там могут быть еще беспилотники.

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