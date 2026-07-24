theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июля 2026, 22:13
1 422
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии сообщили новые подробности о сбитом дроне-нарушителе: Похож на "Шахед"

Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый над страной дрон-нарушитель воздушного пространства был визуально идентифицирован как аппарат типа "Шахед", он был единственным БПЛА, залетевшим в румынское небо на этот раз.

В Румынии сообщили новые подробности о сбитом дроне-нарушителе: Похож на &#34;Шахед&#34;.
В Румынии сообщили новые подробности о сбитом дроне-нарушителе: Похож на "Шахед".

В связи с первым сбиванием дрона-нарушителя воздушного пространства главнокомандующий армией генерал Влад Георгицэ и бригадный генерал Георге Максим выступили с пресс-конференцией, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

На ней сообщили, что аппарат идентифицировали как дрон типа "Шахед" и что это был единственный беспилотник, залетевший на этот раз в Румынию. Его сбили с истребителя рядом с населённым пунктом Падина, расположенным примерно на границе уездов Яломица, Брэила и Бузэу.

"Визуально пилоты определили его как дрон типа "Шахед"/"Герань-2", – рассказал румынский главнокомандующий.

"Пока мы не можем сказать, что аппарат принадлежит конкретной стране… Есть много технических деталей, которые будут установлены, когда расследование завершится", – добавил он.

На брифинге отметили, что сбитый аппарат не направлялся ни к авиабазе в городе Фетешть, ни в Бухарест, ни к электростанции в городе Чернаводе, как начали предполагать в соцсетях. Дрон не пролетел ни над одним крупным городом.

Военные также отметили, что с 00:30 пятницы "не было ни одного часа без новой воздушной тревоги".

"Вблизи воздушного пространства Румынии наблюдалась очень интенсивная активность, очень интенсивные боевые действия между РФ и Украиной. У нас были постоянные воздушные тревоги, которые "накладывались" на угрозы в исключительной экономической зоне", – отметил Влад Георгицэ.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте