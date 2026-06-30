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omniapres
30 Июня 2026, 10:58
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Усатый: Кузины Санду стали главным механизмом кадровых перестановок

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый высмеял волну отставок и кадровых перестановок, прокатившуюся в последние дни на фоне скандала вокруг доходов Анастасии Табурчану — кузины президента Майи Санду.

Усатый: Кузины Санду стали главным механизмом кадровых перестановок.
Усатый: Кузины Санду стали главным механизмом кадровых перестановок.

«Похоже, кузины президента стали самым эффективным "механизмом" кадровых перестановок в Республике Молдова», — написал Усатый в соцсетях, не скрывая иронии, цитирует omniapres.md

Политик также отметил, что оппозиция и пресса, возможно, искали слишком сложные пути для смены власти, тогда как ответ лежал на поверхности.

«Может быть, оппозиция и пресса искали слишком сложные решения. Возможно, нужно было просто проследить генеалогическое древо», — заявил лидер «Нашей партии».

Ренато Усатый предположил, что новые разоблачения, касающиеся родственников главы государства, могут обернуться для правящей партии серьёзными политическими последствиями.

«Если появится ещё один или два подобных скандала, кузины станут главной движущей силой не только развала PAS, но и организации досрочных парламентских выборов», — утверждает политик.

Напомним, что на фоне скандала, связанного с MoldATSA, в отставку подал руководитель Агентства публичной собственности Роман Кожухарь, а Раду Мариан ушел с должности председателя парламентской комиссии по экономике.

Источник
omniapres
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