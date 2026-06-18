Бывший премьер-министр Дорин Речан назначен членом Административного совета MoldATSA. Информацию подтвердила пресс-секретарь правительства Даниела Круду.

По словам пресс-секретаря правительства, Дорин Речан назначен на эту должность с 15 июня и будет работать без оплаты, пишет unimedia.info

Напомним, что в декабре 2025 года указом Майи Санду Речан был назначен специальным эмиссаром по развитию и устойчивости. Кроме того, Речан вошел в руководство Молдавской международной фондовой биржи.

Дорин Речан занимал должность премьер-министр Республики Молдова с 16 февраля 2023 по 1 ноября 2025 года.