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unimedia.info logounimedia
18 Июня 2026, 14:20
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Дорин Речан назначен членом Административного совета MoldATSA

Бывший премьер-министр Дорин Речан назначен членом Административного совета MoldATSA. Информацию подтвердила пресс-секретарь правительства Даниела Круду.

Дорин Речан назначен членом Административного совета MoldATSA.
Дорин Речан назначен членом Административного совета MoldATSA.

По словам пресс-секретаря правительства, Дорин Речан назначен на эту должность с 15 июня и будет работать без оплаты, пишет unimedia.info

Напомним, что в декабре 2025 года указом Майи Санду Речан был назначен специальным эмиссаром по развитию и устойчивости. Кроме того, Речан вошел в руководство Молдавской международной фондовой биржи.

Дорин Речан занимал должность премьер-министр Республики Молдова с 16 февраля 2023 по 1 ноября 2025 года.

Источник
unimedia.info logounimedia
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