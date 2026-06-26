Белоус: Вопросы о надбавках Табурчану в MoldATSA совершенно обоснованны.

Депутат от PAS Виктория Белоус считает неоправданным ежемесячный доход более 120 тысяч леев за работу пресс-секретаря в MoldATSA, однако настаивает на том, что ответственность за такие выплаты лежит на самом предприятии.

Она заявила, что вопросы о надбавках, получаемых Анастасией Табурчану, совершенно обоснованны, но ей неизвестен точный круг обязанностей этой сотрудницы в учреждении, пишет tv8.md

«Я действительно не знаю, в чём заключалась работа этой женщины. Обычно специалисты по связям с общественностью также готовят для руководства материалы к мероприятиям и выступлениям. Мне сложно судить. Да, вопрос о том, почему надбавка намного превышает оклад, абсолютно закономерен. Но ещё раз подчеркну: в каждом государственном предприятии есть уполномоченные лица, которые обязаны проводить проверки, и за это они получают зарплату», — пояснила депутат.

Белоус убеждена, что ответственность за финансовые решения на госпредприятиях не должна автоматически перекладываться на парламент — она должна быть персональной. Она напомнила, что в таких структурах действуют советы директоров, бухгалтерия, аудиторы и контролирующие органы, которые призваны проверять внутренние процессы и отвечать за принятые решения.

«Получая зарплату, человек, конечно, может не хотеть конфликтовать с руководством, но у него есть должностные обязанности и зона ответственности, и каждый должен отвечать за свою работу. Мы не можем платить зарплаты аудиторам, главным бухгалтерам и руководителям, а затем делать парламент виноватым и освобождать этих людей от ответственности — именно для того они и получают деньги в своих ведомствах», — заявила Виктория Белоус.

При этом она признала, что работа по связям с общественностью часто недооценивается, но категорически не оправдывает зарплату, превышающую 120 тысяч леев. По её словам, учреждения сами определяют требования к сотрудникам, но ответственность за кадровые решения должны нести те, кто их принимал.

«Те, кто проводил эти назначения, обязаны отвечать за каждый свой шаг. Как депутат, я имею обоснованные вопросы к членам Совета директоров. Почему у меня нет юридических претензий к Роману Кожухарю? В его ведении находятся сотни предприятий», — отметила депутат PAS.

Напомним, что пресс-секретарь MoldATSA Анастасия Табурчану объявила о своей отставке и заявила, что вернет все суммы, полученные в виде надбавок и дополнительных выплат к основному окладу за время работы в учреждении.

Такое решение было принято спустя несколько часов после публикации расследования Rise Moldova, в котором утверждается, что менее чем за год работы в MoldATSA Табурчану получила более одного миллиона леев. По данным журналистов, в 2025 году ее ежемесячный доход превышал 75 тысяч леев, а в 2026 году вырос более чем до 120 тысяч леев в месяц.