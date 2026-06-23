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omniapres
23 Июня 2026, 14:11
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Костюк просит Генпрокуратуру проверить судьбу гранта в 3 млн евро от Eurocontrol

Депутат Василе Костюк подал заявление в Генеральную прокуратуру и потребовал проверить информацию о предполагаемом исчезновении гранта в размере 3 миллионов евро.

Костюк просит Генпрокуратуру проверить судьбу гранта в 3 млн евро от Eurocontrol.
Костюк просит Генпрокуратуру проверить судьбу гранта в 3 млн евро от Eurocontrol.

Грант был предоставлен Молдове организацией Eurocontrol для поддержки деятельности государственного предприятия MoldATSA, сообщает omniapres.md

Политик заявил, что решил обратиться к прокурорам после заявлений, сделанных в публичном пространстве бывшим директором MoldATSA Сорином Стати.

«Вчера в телевизионной студии прозвучала информация о том, что исчезли 3 миллиона евро. Чтобы не ограничиваться лишь возмущением в социальных сетях, я хочу попросить генерального прокурора начать расследование и сообщить нам, были ли эти деньги похищены», — заявил Костюк.

В эфире передачи Puterea a Patra бывший директор MoldATSA Сорин Стати заявил, что 3 миллиона евро, выделенные Eurocontol в 2022 году, якобы исчезли. По его словам, эту информацию ему сообщил бывший руководитель предприятия Думитру Вангели.

Бывший министр инфраструктуры Андрей Спыну, чье имя также упоминалось в контексте этих разоблачений, заявил, что эта информация является ложной, а все средства, полученные по этому гранту, прошли аудит.

Грант в размере 3 миллионов евро был одобрен Фондом добровольной солидарности Eurocontrol в ноябре 2022 года. Средства предназначались для покрытия расходов на персонал, профессиональное обучение и других затрат, необходимых для обеспечения бесперебойной работы служб аэронавигации после резкого сокращения воздушного трафика, вызванного войной в Украине.

Источник
omniapres
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