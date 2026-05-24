В Молдове цена карпа приближается к стоимости дорады.

"Карп стоит 160 леев за килограмм", - отметил Костюк.

Он подчеркнул, что "уничтожены все производители Молдовы, что привело к тому, что цена карпа достигла 160 леев".

"Если вы спросите представителей рыбной отрасли, почему так произошло, вам скажут, что это по причине того, что поступала контрабандная рыба из Украины. Привозили карпа по 20 леев, а тут он стоил 70 леев. Наши производители не могли удерживать такие цены, рыбный сектор был обанкрочен. Теперь, если в Украине что-то произошло и не поступает рыба, цены взлетели. Этот пример действителен для всех агропродовольственных продуктов, которые сегодня импортируются. Если импорт останавливается, мы остаемся без продуктов или цены на них оказываются очень высокими", - отметил Костюк.

Политик в очередной раз заговорил о продовольственной безопасности.

"Давайте посмотрим, что можно сделать для рыбоводческого сектора, чтобы наши люди начали выращивать рыбу в водоемах. 160 леев за карпа - это не просто дорого, это очень дорого. Если мы это не остановим сейчас, позже могут возрасти цены на все продукты, на хлеб, масло", - заявил Костюк.

Стоит отметить, что рыба дорада в Молдове продается по цене 205 леев за килограмм.