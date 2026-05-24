theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Мая 2026, 16:00
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове цена карпа приближается к стоимости дорады

На это обратил внимание председатель партии «Демократия дома» Василе Костюк, опубликовавший видео в социальной сети.

В Молдове цена карпа приближается к стоимости дорады.
В Молдове цена карпа приближается к стоимости дорады.

"Карп стоит 160 леев за килограмм", - отметил Костюк.

Он подчеркнул, что "уничтожены все производители Молдовы, что привело к тому, что цена карпа достигла 160 леев".

"Если вы спросите представителей рыбной отрасли, почему так произошло, вам скажут, что это по причине того, что поступала контрабандная рыба из Украины. Привозили карпа по 20 леев, а тут он стоил 70 леев. Наши производители не могли удерживать такие цены, рыбный сектор был обанкрочен. Теперь, если в Украине что-то произошло и не поступает рыба, цены взлетели. Этот пример действителен для всех агропродовольственных продуктов, которые сегодня импортируются. Если импорт останавливается, мы остаемся без продуктов или цены на них оказываются очень высокими", - отметил Костюк.

Политик в очередной раз заговорил о продовольственной безопасности.

"Давайте посмотрим, что можно сделать для рыбоводческого сектора, чтобы наши люди начали выращивать рыбу в водоемах. 160 леев за карпа - это не просто дорого, это очень дорого. Если мы это не остановим сейчас, позже могут возрасти цены на все продукты, на хлеб, масло", - заявил Костюк.

Стоит отметить, что рыба дорада в Молдове продается по цене 205 леев за килограмм.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте