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unimedia.info logounimedia
23 Июня 2026, 11:50
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Экс-директор MoldATSA: Деньги из гранта в 3 млн евро от Eurocontrol «исчезли»

Бывший директор MoldATSA Сорин Стати утверждает, что грант в размере трех миллионов евро, предоставленный Республике Молдова Eurocontrol в 2022 году для поддержки деятельности предприятия в период кризиса, «исчез».

Экс-директор MoldATSA: 3 млн евро от Eurocontrol «исчезли».
Экс-директор MoldATSA: 3 млн евро от Eurocontrol «исчезли».

Об этом Стати заявил в эфире передачи Puterea a Patra.  В ответ бывший министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что эта информация является ложной, сообщает unimedia.info 

«Eurocontrol выделил эти три миллиона евро предприятию, потому что продажи резко упали, и у сотрудников возникли проблемы с выплатой зарплат. Думитру Вангели сообщил мне, что эти деньги поступили и исчезли», — заявил Сорин Стати.

— Это сказал Вангели в личном разговоре с вами, что деньги, предназначенные для поддержки MoldATSA в период кризиса, исчезли?

— Да. Он обсуждал это с Олегом Попшоем, и тот сказал ему не вмешиваться, поскольку ситуацией занимается Андрей Спыну, — сказал Стати.

Он заявил, что спрашивал, как могли быть «замаскированы» эти три миллиона евро. По его словам, ситуацией якобы управлял Андрей Спыну, а переводы осуществлялись при участии бывшего депутата от PAS, односельчанина Андрея Спыну.

«Я ему сказал, что есть два решения: либо ты идёшь к Андрею Спыну и говоришь, что есть проблема, и её нужно решить, либо подаёшь заявление в прокуратуру», — отметил Стати.

В ответ на запрос Unimedia бывший министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что эти утверждения ложные. 

«Всё это легко проверить, запросив точную информацию у MoldATSA относительно поддержки Eurocontrol в тот период», — отметил Спыну.

18 июня директор MoldATSA Думитру Вангели был отстранён от должности после расследования, касающегося законности и подлинности документов, поданных им для участия в конкурсе на должность руководителя учреждения. Агентство публичной собственности сообщило, что начало расследование, включая аспекты деятельности менеджмента предприятия. Позже было объявлено, что он уволен. 

15 июня бывший премьер-министр Дорин Речан был назначен членом Совета директоров MoldATSA. 

Источник
unimedia.info logounimedia
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