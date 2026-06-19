Костюк потребовал отставки члена совета Teleradio Moldova.

Василий Костюк и ряд представителей партии «Демократия дома» требуют отставки члена Наблюдательного совета Teleradio Moldova Аркадия Герасима.

Недовольство чиновником вызвано тем, что последний в ходе заседания назвал депутата «тем, что в кэчуле», передает rupor.md

В частности, члены Совета обсуждали соблюдение плюрализма мнений в программе Pe față, транслируемой на телеканале Moldova 1. Герасим перечислил несколько имен политиков и чиновников, среди которых Ион Чебан, Сергей Анастасов, Ион Кику, а также Василий Костюк. Имя последнего, однако, чиновник, судя по всему, забыл, и коллеги по Совету ему его напомнили.

«В ходе заседания Наблюдательного совета он упомянул председателя партии „Демократия дома” Василия Костюка, использовав выражение „тот, что в кэчуле” в ироничной и издевательской манере. Подобное поведение несовместимо с занимаемой должностью. Председатель Наблюдательного совета несет юридическую и моральную обязанность проявлять беспристрастность, политическую нейтральность и уважение ко всем участникам публичного пространства. Когда сам гарант независимости учреждения позволяет себе иронизировать над представителями оппозиции, доверие к объективности общественного вещателя серьезно подрывается», — говорится в заявлении, опубликованном партией «Демократия дома».