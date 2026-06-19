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rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 20:08
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Костюк потребовал отставки члена совета Teleradio Moldova

Василий Костюк и ряд представителей партии «Демократия дома» требуют отставки члена Наблюдательного совета Teleradio Moldova Аркадия Герасима.

Костюк потребовал отставки члена совета Teleradio Moldova.
Костюк потребовал отставки члена совета Teleradio Moldova.

Недовольство чиновником вызвано тем, что последний в ходе заседания назвал депутата «тем, что в кэчуле», передает rupor.md

В частности, члены Совета обсуждали соблюдение плюрализма мнений в программе Pe față, транслируемой на телеканале Moldova 1. Герасим перечислил несколько имен политиков и чиновников, среди которых Ион Чебан, Сергей Анастасов, Ион Кику, а также Василий Костюк. Имя последнего, однако, чиновник, судя по всему, забыл, и коллеги по Совету ему его напомнили.

«В ходе заседания Наблюдательного совета он упомянул председателя партии „Демократия дома” Василия Костюка, использовав выражение „тот, что в кэчуле” в ироничной и издевательской манере. Подобное поведение несовместимо с занимаемой должностью. Председатель Наблюдательного совета несет юридическую и моральную обязанность проявлять беспристрастность, политическую нейтральность и уважение ко всем участникам публичного пространства. Когда сам гарант независимости учреждения позволяет себе иронизировать над представителями оппозиции, доверие к объективности общественного вещателя серьезно подрывается», — говорится в заявлении, опубликованном партией «Демократия дома».

Источник
rupor.md logorupor
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