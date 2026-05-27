Костюк пожертвовал свою зарплату семьям, пострадавшим от наводнения.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, политик сообщил, что в свой день рождения решил оказать финансовую помощь пострадавшим. По словам Костюка, он вместе с семьёй выделит 45 тысяч леев для семей, пострадавших от стихийного бедствия, пишет stiri.md

«В 45 лет я решил, что мы выделим из семейного бюджета 45 000 леев для пострадавших семей в селе Хыржаука Каларашского района. Сколько можем — столько и делаем», — заявил депутат.

На опубликованных кадрах Василий Костюк беседует с местными жителями. Люди рассказывают, как вода затопила их дома и подворья.

«Такого дождя я никогда не видела. Дожди бывали, но вода никогда так не поднималась», — рассказала одна из местных жительниц.

По словам 86-летней женщины, вода начала просачиваться в дом ночью, а внук успел вовремя предупредить её об опасности.

«Внук позвонил мне и сказал: "Бабушка, беги, вода подступает!"», — рассказала пожилая женщина.

Она также сообщила, что после наводнения ей пришлось ночевать у соседей, но ульи спасти не удалось.

«Их всех унесло водой. Все пчёлы погибли», — с горечью сказала женщина.

Она также выразила недовольство действиями представителей властей, которые, по её словам, приезжали лишь для того, чтобы сфотографировать пострадавшую зону, но не интересовались реальными потребностями людей.

«Нас ни о чём не спрашивали. Они только приехали и сфотографировали нас», — посетовала местная жительница.

Во время своего визита Василий Костюк объявил, что выделит по 10 000 леев некоторым пострадавшим семьям. Он также призвал других депутатов и политические партии внести свой вклад в помощь жителям села.

«Я призываю всех депутатов проявить солидарность и выделить часть своих зарплат. Не нужно много — пусть каждый отдаст хотя бы часть своего заработка», — заявил лидер партии «Демократия дома».

Кроме того, депутат обратился к пчеловодам с просьбой помочь семье, которая потеряла свою пасеку в результате наводнения.

«У этого парня было несколько пчелиных семей. Может быть, нам удастся объединиться и помочь ему восстановить пасеку. Я тоже внесу свой вклад — подарю несколько пчелиных семей», — заключил Костюк.