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protv.md logoprotv
14 Июля 2026, 11:42
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Жители Копанки об упавшем дроне: Он мог рухнуть на дом, и ничего бы не осталось

Падение беспилотника вблизи домов в селе Копанка Каушанского района вызвало тревогу среди местных жителей. Люди признаются, что опасаются, что подобная ситуация может повториться.

Жители Копанки об упавшем дроне: Он мог рухнуть на дом, и ничего бы не осталось.
Жители Копанки об упавшем дроне: Он мог рухнуть на дом, и ничего бы не осталось.

Хозяйка дома, рядом с которым упал беспилотник, рассказала, что сначала даже не поняла, что произошло, хотя услышала странный грохот на улице. По ее словам, соседка позвонила и сообщила, что рядом с ее домом что-то горит, пишет protv.md

«Около двух часов ночи нам сказали, что нужно эвакуироваться, и мы уехали в родительский дом. Сейчас мы там. Дом остался, и мы не знаем, что делать дальше и когда сможем вернуться», - рассказала жительница села Копанка Наталья Иванкова.

На место прибыли специалисты, после чего беспилотник был обезврежен.

«Полиция обеспечила безопасность района, эвакуировала людей, проживающих рядом с местом падения летательного аппарата. Затем саперы провели работы по его обезвреживанию», - сообщил начальник Инспектората полиции Каушан Виталий Тимотин.

Жители села признаются, что случившееся вызвало у них тревогу:

«Это страшно. Он мог упасть прямо на дом, и тогда ничего бы не осталось».

«Что тут сказать? Нам и без того тяжело, а теперь еще и эти дроны…»

После удара о землю у беспилотника сгорели крылья и хвостовая часть. Его боеголовка оставалась соединенной с системой, но, к счастью, взрыв не произошел.

По данным Министерства обороны, беспилотник "Герань-2" залетел в воздушное пространство Молдовы во время российских воздушных атак на Одесскую область Украины.

Министерство обороны призвало граждан при обнаружении подозрительных летательных аппаратов не приближаться к ним, не трогать и не пытаться перемещать их, запомнить место обнаружения и не пользоваться мобильным телефоном рядом с объектом, поскольку он может содержать взрывные устройства, чувствительные к радиоволнам. Звонить в службу 112 следует только после того, как вы отойдете на расстояние не менее 500 метров.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал беспилотник. После удара о землю возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике Shahed-136. В нём содержалось 40 кг взрывчатки. Вечером 14 июля беспилотник подконтрольно уничтожили.

Источник
protv.md logoprotv
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