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14 Июля 2026, 10:16
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Посла России вызвали в МИД после падения дрона в Копанке

Посол России в Молдове Олег Озеров был вызван в Министерство иностранных дел после того, как в селе Копанка Каушанского района упал дрон.

Посла России вызвали в МИД после падения дрона в Копанке.
Посла России вызвали в МИД после падения дрона в Копанке.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал беспилотник. После удара о землю возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике Shahed-136. В нём содержалось 40 кг взрывчатки.

Вечером 14 июля беспилотник подконтрольно уничтожили.

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