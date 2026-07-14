Посла России вызвали в МИД после падения дрона в Копанке

Посол России в Молдове Олег Озеров был вызван в Министерство иностранных дел после того, как в селе Копанка Каушанского района упал дрон.

Посла России вызвали в МИД после падения дрона в Копанке.