Un studiu arată reversul creșterii speranței de viață.

Potrivit unui nou studiu „Povara globală a bolilor” (GBD), speranța de viață la nivel mondial a crescut semnificativ, însă anii suplimentari trăiți nu sunt întotdeauna lipsiți de probleme.

Analiza Institutului pentru Măsurarea și Evaluarea Sănătății (IHME) a arătat că, între 1990 și 2023, decalajul dintre speranța de viață și viața sănătoasă a crescut în aproape toate țările, transmite thelancet.com.

Acest indicator este numit decalajul în morbiditate — el arată câți ani trăiește, în medie, o persoană cu boli, dizabilități sau limitări de sănătate.

Într-o singură generație, decalajul global a crescut de la 8,8 ani la 10,7 ani. În 1990, oamenii petreceau aproximativ 13,6% din viață în stare proastă de sănătate, iar în 2023 — deja 14,5%.

A trăi mai mult nu înseamnă a rămâne sănătos mai mult timp

În perioada analizată, speranța medie de viață la naștere a crescut de la 64,6 la 73,8 ani. În același timp, durata vieții sănătoase a crescut de la 55,9 la 63,1 ani.

Totuși, aceste valori nu au evoluat în mod egal. Oamenii au început să trăiască mult mai rapid decât a crescut numărul anilor fără probleme grave de sănătate. Drept urmare, mulți obțin ani suplimentari de viață, dar îi petrec cu boli cronice sau limitări.

„Rezultatele noastre arată că îmbunătățirile viitoare în domeniul sănătății populației vor fi realizate nu doar prin creșterea speranței de viață, ci și prin îmbunătățirea stării de sănătate”, a menționat doctorul Christopher Murray, directorul IHME și autor principal al studiului.

Potrivit lui, pentru o îmbătrânire sănătoasă este necesară dezvoltarea prevenției, tratamentului bolilor cronice și a sistemelor de îngrijire pe termen lung.

Cel mai mare decalaj a fost în țările bogate

Cea mai mare diferență între speranța de viață și viața sănătoasă se observă în statele cu venituri ridicate. În 2023, pe primul loc s-au situat SUA — 14 ani de viață cu boli și limitări. Urmau Australia — 13,9 ani și Canada — 13,7 ani.

Cercetătorii notează că în țările dezvoltate oamenii ajung mai frecvent la vârste înaintate, dar crește și numărul anilor petrecuți cu boli specifice vârstei.

În toate cele șapte regiuni mari analizate de autorii studiului, între 1990 și 2023 a crescut atât numărul anilor cu sănătate precară, cât și ponderea lor în speranța totală de viață.

Femeile trăiesc mai mult, dar se confruntă mai des cu boli

Studiul a arătat, de asemenea, o diferență constantă între bărbați și femei. În toate regiunile, femeile trăiesc în medie mai mult, dar petrec mai mulți ani cu boli și dizabilități.

În 2023, decalajul dintre speranța de viață și speranța de viață sănătoasă era de 12,1 ani în cazul femeilor, comparativ cu 9,3 ani în cazul bărbaților.

„Femeile trăiesc mai mult decât bărbații aproape în întreaga lume, dar petrec mai mulți ani din acești ani suplimentari în stare proastă de sănătate”, a spus Catherine Bisiniano, cercetător principal la IHME și coautoare a lucrării.

Potrivit cercetătorilor, situația poate fi îmbunătățită prin prevenția timpurie a bolilor și dezvoltarea îngrijirii medicale pe termen lung.

Principalele cauze ale deteriorării sănătății

Peste jumătate din toți anii trăiți cu sănătate precară sunt legați de un grup de boli cronice, care nu duc întotdeauna la deces, dar limitează semnificativ calitatea vieții. În 2023, acestea au reprezentat 57,4% din toți acești ani.

Cea mai mare contribuție au avut bolile sistemului musculo-scheletic, în special durerea cronică de spate. Urmau tulburările mintale, inclusiv depresia și anxietatea, pierderea auzului legată de vârstă, căderile și alte traumatisme.

Dintre factorii de risc care cresc numărul anilor cu boli, cercetătorii au evidențiat nivelul ridicat de zahăr din sânge, excesul de greutate corporală, malnutriția la copii și mame, precum și fumatul.

Autorii studiului consideră că, pe măsură ce populația îmbătrânește, direcția principală a sistemului de sănătate trebuie să fie nu doar lupta cu bolile grave, ci și menținerea autonomiei persoanelor în vârstă — prin prevenție, reabilitare și asistență accesibilă pentru afecțiunile cronice.