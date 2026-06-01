theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
3 Iunie 2026, 07:00
1
Copiază linkul
Link copiat

Un studiu a arătat modificări genetice ample la persoanele care folosesc țigări electronice

Analizele suplimentare au arătat că multe dintre modificările identificate afectează procese biologice legate de dezvoltarea bolilor oncologice, hormonale, gastrointestinale și neurologice.

Un studiu a arătat modificări genetice ample la persoanele care folosesc țigări electronice.
Un studiu a arătat modificări genetice ample la persoanele care folosesc țigări electronice.

În revista Frontiers in Oncology au fost publicate datele unui studiu conform căruia utilizatorii regulați de țigarete electronice prezintă modificări ale activității a 3.124 de gene comparativ cu nefumătorii și cei care nu folosesc vape-uri. Lucrarea indică faptul că o parte semnificativă a acestor modificări este legată nu atât de simplul fapt al utilizării vape-urilor, cât de tipul dispozitivelor și aromele folosite.

Rezultatele studiului arată că, la evaluarea siguranței vape-urilor, este important să se țină cont nu doar de conținutul de nicotină, ci și de aromele utilizate, precum și de caracteristicile dispozitivelor în sine.

Cercetătorii de la Universitatea din California de Sud, conduși de Ahmad Besaratinia, au comparat trei grupuri de participanți:

  • 35 de utilizatori de țigarete electronice
  • 24 de fumători
  • 24 de persoane care nu folosesc nici țigări, nici vape-uri

Toți participanții erau adulți sănătoși. Pentru analiză au fost folosite probe de celule ale mucoasei bucale și secvențierea ARN, care permite evaluarea activității a mii de gene simultan.

Comparativ cu grupul de control, utilizatorii de vape-uri au prezentat modificări ale activității a 3.124 de gene. Analiza statistică a arătat că:

  • aproximativ 28,8% din modificări sunt legate de frecvența și volumul utilizării
  • aproximativ 66,6% sunt explicate prin tipul aromelor și al dispozitivelor

Este menționat separat că aromele fructate și cele mixte, precum și dispozitivele avansate reutilizabile (moduri) au produs cele mai pronunțate schimbări în expresia genelor.

Studiul oferă detalii despre arome:

  • dulci – aproximativ 2,9% din modificări
  • mentolate și de mentă – 0,9%
  • fructate – 31%
  • arome multicomponente – 64,3%

Analiza suplimentară a arătat că modificările identificate sunt asociate cu căi legate de boli oncologice, endocrine, gastrointestinale și neurologice.

Cercetătorii subliniază că astfel de schimbări în activitatea genelor pot fi considerate biomarkeri timpurii ai unui potențial risc, cu mult înainte de apariția bolilor clinice.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici