Un medicament pentru „reprogramarea” celulelor împotriva îmbătrânirii, administrat unui pacient în SUA.

Substanța experimentală ER-100 a fost injectată în globul ocular la pacienți cu glaucom — o boală care apare mai frecvent la persoanele peste 40 de ani. Despre aceasta scrie Business Insider, citând un comunicat de presă al companiei, transmite rtvi.com.

În prima fază a testelor vor fi evaluate siguranța și tolerabilitatea ER-100, precum și indicatori suplimentari legați de funcția vizuală. Medicamentul ar trebui să restabilească funcționarea celulelor, readucând codul epigenetic la modele de expresie genică mai „tinere”.

Potrivit cofondatorului Life Biosciences și profesorului de genetică de la Școala Medicală Harvard, David Sinclair, cercetările arată că îmbătrânirea este cauzată în mare parte de pierderea acestei informații epigenetice, nu de leziuni ireversibile. El a numit această etapă un moment important pentru întreaga arie a biologiei îmbătrânirii.

„Acest studiu clinic este prima oportunitate de a verifica dacă restabilirea acestei informații poate îmbunătăți starea pacienților cu diverse boli”, a subliniat Sinclair.

Principalul cercetător al companiei, Sharon Rosenzweig-Lipson, a menționat că medicamentul este rezultatul unor cercetări de lungă durată. Potrivit ei, experimentele preclinice au demonstrat că metoda poate restabili modelele epigenetice ale funcției celulare sănătoase, îmbunătăți funcționarea țesuturilor și reda vederea la animale.

„Introducerea ER-100 în practica clinică este un pas important spre transformarea terapiei epigenetice într-o nouă clasă de medicamente pentru bolile legate de vârstă”, a declarat Rosenzweig-Lipson.

La Life Biosciences se subliniază că pierderea vederii în cazul glaucomului și altor boli oculare nu doar reduce calitatea vieții, ci crește riscul pierderii independenței, a căderilor grave, precum și a depresiei și demenței din cauza izolării sociale.

Nu sunt singurii pe piață

După cum notează Business Insider, Life Biosciences nu este singura companie în acest domeniu. Tot mai mulți miliardari, inclusiv Jeff Bezos și Sam Altman, precum și giganți farmaceutici precum Merck și Eli Lilly, investesc activ în lupta împotriva îmbătrânirii.

Dezvoltările moderne în acest domeniu se bazează pe munca savantului și chirurgului Shinya Yamanaka, care în 2007 a reușit pentru prima dată să reprogrameze celulele unui adult și ulterior a primit pentru aceasta Premiul Nobel. „Factorii Yamanaka” sunt patru proteine specifice care pot reda celulelor bătrâne capacitatea de a funcționa din nou.

Principalul risc — cancerul

Potențialul reprogrămării celulare este mare, dar există și multe probleme. Cea mai importantă este riscul ridicat de dezvoltare a oncologiei: în timpul experimentelor pe șoareci, unele exemplare au dezvoltat tumori.

„Criticii sunt îngrijorați că doi dintre cei patru factori de reprogramare celulară identificați de Yamanaka sunt oncogeni care se pot multiplica la infinit”, scrie Business Insider.

De aceea, Life Biosciences utilizează doar trei dintre cei patru „factori Yamanaka” și controlează terapia cu ajutorul doxiciclinei — un antibiotic cu spectru larg. Oamenii de știință care studiază longevitatea recunosc că astfel de metode pot influența îmbătrânirea mult mai puternic decât suplimentele alimentare sau medicamentele reprofilate — medicamente folosite pentru tratarea unor afecțiuni pentru care nu au fost inițial destinate.

Totodată, o parte a comunității științifice privește metoda cu prudență, iar unii cercetători sunt sceptici. Directorul Centrului pentru Longevitate Sănătoasă din cadrul Sistemului Național de Sănătate din Singapore, Brian Kennedy, a remarcat că încă nu există suficiente cunoștințe pentru a efectua astfel de proceduri în siguranță și eficient la oameni.