Un medicament pentru „întinerirea” ochilor, administrat oamenilor pentru prima dată în istorie.

Injecția face parte dintr-un studiu clinic al startup-ului din Boston Life Biosciences, care urmărește inversarea modificărilor legate de vârstă asupra vederii.

Medicamentul experimental se numește ER-100. Potrivit dezvoltatorilor, acesta ar trebui să reprogrameze parțial celulele retinei, readucându-le la o stare mai „tânără” și îmbunătățind funcționarea prin activarea genelor responsabile de sinteza proteinelor necesare. În prima etapă a studiului, specialiștii evaluează siguranța metodei, tolerabilitatea și posibilele efecte asupra vederii.

Terapia se bazează pe ipoteza că îmbătrânirea nu este cauzată doar de deteriorarea celulelor, ci și de pierderea informației epigenetice — un fel de „setări” ale funcționării genelor. Dacă acestea sunt restaurate, celulele pot recăpăta parțial funcționalitatea.

Abordarea se sprijină pe descoperirile laureatului Premiului Nobel Shinya Yamanaka, care în 2007 a demonstrat că celulele adulte pot fi reprograme în stări mai „tinere” cu ajutorul unui set de proteine — așa-numiții factori Yamanaka.

Totuși, metoda rămâne potențial periculoasă: unii dintre acești factori sunt asociați cu riscul apariției unor procese oncologice. De aceea, oamenii de știință nu folosesc setul complet de proteine pentru reprograre, ci doar trei dintre cei patru „factori Yamanaka”. În plus, acțiunea lor poate fi activată și dezactivată cu ajutorul doxiciclinei — un antibiotic obișnuit, folosit aici ca „comutator” al terapiei.

Cercetătorii subliniază că este o etapă timpurie a testărilor, iar înainte de aplicarea clinică a metodei vor fi necesare verificări suplimentare privind siguranța și eficacitatea.