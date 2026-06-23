Un medic nutriționist a dezmințit mitul popular privind cafeaua și deshidratarea.

Cafeaua foarte rar provoacă deshidratare, contrar opiniei răspândite despre efectul său diuretic puternic. Despre acest lucru a vorbit medicul nutriționist Edvina Raj.

Studiile au arătat că efectul diuretic al cafelei se datorează în primul rând cofeinei. Acest stimulent crește fluxul sanguin către rinichi, ceea ce stimulează filtrarea glomerulară – procesul prin care lichidul este filtrat din sânge în tubii renali și se formează urina primară. De asemenea, cofeina împiedică reabsorbția apei în tubii renali, scrie onlymyhealth.com.

Potrivit specialistului, cafeaua poate într-adevăr să crească ușor eliminarea lichidelor, însă în majoritatea cazurilor acest lucru nu duce la deshidratare. Expertul a explicat că apa conținută în băutură compensează de obicei pierderile de lichide prin urină.

Raj a menționat că riscul real de deshidratare apare doar în combinația mai multor factori – dacă o persoană consumă aproape exclusiv cafea pe parcursul zilei, se află la căldură și în același timp face sport activ. În plus, unele persoane sunt mai sensibile la cofeină, astfel încât simptomele lipsei de lichide pot apărea mai repede.

Semnele deshidratării, conform dieteticianului, sunt setea, uscăciunea gurii, durerea de cap, amețelile și oboseala. De asemenea, volumul urinei poate scădea, iar culoarea acesteia poate deveni mai închisă.

Pentru a reduce riscul, specialistul a recomandat consumul moderat de cafea și suplimentar consumul de apă. Potrivit acesteia, un obicei util poate fi un pahar mic de apă după o ceașcă de cafea.