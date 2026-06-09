Un medic a dezmințit mitul despre „cea mai bună” poziție pentru somn.

El a declarat că nu există o poziție universală a corpului potrivită pentru toată lumea, iar alegerea poziției trebuie să depindă de starea de bine.

Potrivit specialistului, poziția recomandată frecvent pe partea stângă poate fi cu adevărat utilă doar în cazuri izolate, de exemplu, în cazul refluxului gastroesofagian și în ultimele luni de sarcină. Totuși, pentru majoritatea oamenilor, aceasta nu aduce beneficii notabile pentru sănătate, transmite hola.com.

Hallal a subliniat că somnul pe partea dreaptă poate fi, de asemenea, complet sigur și confortabil, dacă persoana se trezește odihnită și fără dureri. Excepție fac doar pacienții cu reflux, pentru care această poziție poate uneori să agraveze simptomele.

Medicii au comentat separat despre somnul pe burtă, care este adesea considerat dăunător. Potrivit lui, acesta nu este periculos în sine, dar poate provoca tensiune la nivelul gâtului din cauza necesității de a întoarce capul, precum și poate crește presiunea asupra zonei lombare. În astfel de cazuri, specialistul recomandă folosirea unei perne mai subțiri sau ajustarea poziției dacă apar dureri.

Hallal a menționat că principalul criteriu în alegerea poziției de somn este calitatea odihnei și absența disconfortului. Potrivit lui, starea proprie de bine dimineața trebuie să fie principalul reper în evaluarea cât de comodă este o poziție și dacă aceasta se potrivește persoanei.