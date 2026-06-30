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30 Iunie 2026, 14:10
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Un dietolog explică când legumele congelate și conservate sunt mai sănătoase decât cele proaspete

Fructele și legumele congelate și conservate nu sunt doar la fel de valoroase din punct de vedere nutritiv ca cele proaspete, ci în unele cazuri le depășesc.

Un dietolog explică când legumele congelate și conservate sunt mai sănătoase decât cele proaspete
Un dietolog explică când legumele congelate și conservate sunt mai sănătoase decât cele proaspete

Acest lucru a declarat lectorul principal în dietetică la Universitatea Swinburne, Margaret Murray.

Principalul avantaj al produselor congelate este viteza de congelare și conservare. Congelarea industrială profundă are loc imediat după recoltare: fructele și legumele nu apucă să piardă vitamine și antioxidanți în timpul transportului și depozitării. Pentru comparație: după o săptămână în frigider, majoritatea produselor „proaspete” au o compoziție similară cu cea a omologilor congelați. În unele cazuri, congelarea chiar crește conținutul de nutrienți: în caisele congelate există mai multă vitamina C decât în cele proaspete, deoarece acidul ascorbic este adesea folosit ca conservant, transmite theconversation.com.

Conservarea funcționează diferit: temperatura ridicată a sterilizării distruge o parte din vitaminele solubile în apă, în special vitamina C. Totuși, tehnologiile moderne permit efectuarea procesului mai rapid și la temperaturi mai scăzute, reducând pierderile.

La ce să fii atent când cumperi? Legumele conservate pot conține multă sare. Este mai bine să alegi produse cu eticheta „fără adaos de sare” și să le clătești înainte de consum. Fructele conservate în sirop conțin zahăr în exces – variantele în suc natural sunt preferabile.

Produsele congelate sunt vulnerabile la decongelarea repetată: aceasta distruge structura celulară și reduce valoarea nutritivă. În plus, dacă nu sunt gătite suficient termic, legumele congelate pot prezenta risc de contaminare cu listeria. Pentru majoritatea preparatelor, aceste produse sunt complet interschimbabile cu cele proaspete și economisesc semnificativ bugetul.

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