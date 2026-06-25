Telefoanele medicilor s-au dovedit a fi focare de bacterii rezistente periculoase

În medie, pe un singur telefon mobil al unui lucrător medical au fost descoperite mai mult de trei tipuri și jumătate de bacterii periculoase din cele zece grupuri care reprezintă cea mai mare amenințare pentru pacienți.

Cea mai amplă cercetare de acest fel a arătat că telefoanele mobile ale lucrătorilor medicali pot fi adevărate focare de superbacterii. Oamenii de știință, inclusiv specialiști de la Universitatea Bond, au studiat 95 de telefoane ale angajaților din spitalele din Australia și Emiratele Arabe Unite. Rezultatele, publicate în revista MicrobiologyOpen, au identificat pe dispozitive aceleași bacterii periculoase care anual provoacă milioane de decese la nivel mondial.

În medie, pe fiecare telefon au fost găsite 3,62 tipuri de bacterii din zece grupuri care cauzează frecvent infecții grave. Printre acestea se numără și patogeni prioritari conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Ce au găsit pe telefoane

Cercetătorii au folosit o metodă modernă de metagenomică – au citit întregul ADN prezent pe suprafața dispozitivelor. Aceasta a permis identificarea nu doar a bacteriilor, ci și a genelor de rezistență la antibiotice. Telefoanele s-au dovedit a fi un adevărat „set de instrumente” pentru schimbul acestor gene între microbi.

Oamenii de știință au propus chiar un termen nou – „fonom” pentru a descrie comunitățile microbiene complexe care se formează pe dispozitivele mobile.

Patru amenințări majore

Pe telefoane au fost întâlnite cel mai frecvent patru bacterii deosebit de periculoase:

Stafilococul auriu — trăiește pe piele și în nas, dar în cazul pătrunderii în răni sau sânge provoacă septicemie, pneumonie și infecții grave. Sunt deosebit de periculoase tulpinile rezistente (MRSA).

— trăiește pe piele și în nas, dar în cazul pătrunderii în răni sau sânge provoacă septicemie, pneumonie și infecții grave. Sunt deosebit de periculoase tulpinile rezistente (MRSA). Pseudomonas aeruginosa — un coșmar pentru secțiile de terapie intensivă și arși. Atacă plămânii, sângele și rănile, fiind dificil de tratat.

— un coșmar pentru secțiile de terapie intensivă și arși. Atacă plămânii, sângele și rănile, fiind dificil de tratat. Klebsiella pneumoniae — o cauză frecventă a pneumoniilor nosocomiale și infecțiilor de sânge. Unele tulpini sunt rezistente chiar și la cei mai puternici antibiotici.

— o cauză frecventă a pneumoniilor nosocomiale și infecțiilor de sânge. Unele tulpini sunt rezistente chiar și la cei mai puternici antibiotici. Escherichia coli (E. coli) — poate provoca infecții grave ale tractului urinar, rinichilor și septicemie.

„Punctul orb” din spitale

Probe au fost prelevate în principal din secțiile de primire, pediatrie și terapie intensivă. Telefoanele circulă constant între saloane, pacienți și spații personale, dar aproape niciodată nu sunt supuse unei dezinfectări regulate.

Doctorița Lotti Tajuri de la Universitatea Bond a remarcat: „În spitale se acordă o mare atenție igienei mâinilor, dar telefoanele mobile sunt adesea neglijate, deși sunt folosite constant în condiții clinice. Aceste dispozitive circulă între saloane, zone pentru pacienți și spații personale, dar sunt rareori dezinfectate”.

Deși studiul nu a urmărit transmiterea directă a infecțiilor, el arată clar o cale potențială de răspândire a bacteriilor periculoase. Se estimează că doar în Europa infecțiile nosocomiale adaugă peste 25 de milioane de zile-pat în fiecare an și implică costuri uriașe.

Doctorul Adrian Goldsworthy a subliniat că acesta este un factor de risc important și anterior subestimat. Obiceiul simplu de a șterge regulat telefonul cu produse speciale ar putea deveni o completare ieftină, dar eficientă, la măsurile existente de control al infecțiilor.

Chiar și un obiect atât de obișnuit precum telefonul mobil necesită aceeași atenție ca și mâinile personalului medical.