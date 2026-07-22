Studiu: Zgomotul traficului rutier poate crește riscul de boala Parkinson.

Locuirea îndelungată în apropierea unei șosele aglomerate poate crește riscul de boala Parkinson, în timp ce partea liniștită a casei, conform unui nou studiu, poate oferi o protecție parțială.

Expunerea prelungită la zgomotul traficului rutier este asociată cu un risc crescut de boală Parkinson, posibil din cauza tulburărilor de somn și a stresului sistemic, potrivit unui nou studiu, scrie euronews.com.

Un grup de cercetători danezi a analizat datele a peste trei milioane de locuitori pentru a determina dacă zgomotul constant în diferite cartiere rezidențiale și pe diverse părți ale clădirilor crește riscul de apariție a acestei boli neurodegenerative.

În studiul publicat în revista JAMA Neurology, au fost examinate datele a peste trei milioane de locuitori ai Danemarcei în perioada 2000-2017, cu vârsta de cel puțin 40 de ani și care nu sufereau de boala Parkinson la începutul perioadei de monitorizare.

Autorii au constatat că, la o creștere a nivelului de zgomot cu aproximativ 11 decibeli (dB) pe partea casei cea mai expusă, riscul de boală Parkinson creștea cu aproximativ 3%.

Pe partea liniștită a casei, adică acolo unde influența traficului rutier este minimă, riscul de boală Parkinson creștea cu 4% pentru fiecare creștere suplimentară a zgomotului cu 9 dB.

În același timp, studiul a arătat că existența unei „părți liniștite”, când o fațadă a casei este cu cel puțin 10 dB mai silențioasă decât cealaltă, funcționează ca un tampon protector și poate atenua efectele nocive ale zgomotului, în special pentru persoanele care trăiesc într-un mediu cu nivel ridicat de zgomot general.

Persoanele ale căror case nu dispun de o astfel de parte liniștită sunt expuse unui nivel de zgomot mai constant și inevitabil, în special noaptea, ceea ce, după cum notează autorii, are un impact mai mare.

Autorii adaugă că studiile anterioare, care au evaluat doar fațada cea mai zgomotoasă a casei, ar fi putut subestima riscurile pentru sănătate, deoarece nu au luat în considerare dacă locuitorii au un spațiu liniștit unde se pot retrage de zgomot.

Rezultatele obținute au rămas constante indiferent de sex, nivelul de educație și venit, starea civilă și densitatea populației.