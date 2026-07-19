Studiu: Sucul de sfeclă roșie este recunoscut ca fiind benefic pentru sportivi

Se pare că succesul pe pista de alergare poate depinde de ceea ce ați băut cu două ore înainte de start. Un nou studiu arată cum sucul obișnuit de legume susține eforturile fizice intense.

Un grup internațional de cercetători a analizat 33 de studii științifice care au implicat peste 500 de sportivi cu diferite niveluri de pregătire. Concluzia este clară: sucul de sfeclă roșie ajută cu adevărat la îmbunătățirea performanțelor sportive. Sportivii care l-au consumat concentrat înainte de antrenament au înregistrat o îmbunătățire moderată a forței explozive, o creștere a vitezei de alergare și a consumului de oxigen. Rezultatele au fost publicate în revista Frontiers in Nutrition.

De ce apare acest efect miraculos

Totul ține de nitrații alimentari – compuși care se găsesc în cantități mari în sfeclă și în verdețuri. Odată ajunși în organism, aceștia se transformă în oxid nitric – o moleculă care dilată vasele de sânge. Acest proces îmbunătățește fluxul sanguin către mușchii care lucrează, sporind livrarea de oxigen și substanțe nutritive. În plus, oxidul nitric crește eficiența mitocondriilor – „centralelor electrice” ale celulelor, permițând mușchilor să producă aceeași cantitate de energie cu un consum mai mic de oxigen.

Efectul pozitiv cel mai puternic a fost observat la cei care au consumat 70–140 ml de suc concentrat sau 250–500 ml de suc obișnuit, aproximativ cu două ore înainte de antrenament. Aceasta este perioada necesară sistemului digestiv pentru a transforma nitrații în oxid nitric. Consumul mai devreme – de exemplu, cu trei ore înainte nu a dat rezultate la fel de constante.

Cui îi este benefic sucul de sfeclă

Sucul de sfeclă ajută atât în eforturi scurte și explozive, cât și în exerciții prelungite de rezistență care necesită anduranță. În sporturile cu acțiuni repetate de intensitate ridicată, cum ar fi fotbalul, această băutură oferă un avantaj vizibil: mușchii se contractă cu mai multă putere, iar oboseala apare mai târziu.

La alergători și cicliști, sucul de sfeclă crește consumul maxim de oxigen. Efectul este însă mai pronunțat la sportivii amatori. Se pare că organismul sportivilor de elită este deja adaptat la eforturi intense și rezervele lor energetice sunt limitate.

Sucul de sfeclă reduce, de asemenea, tensiunea arterială la pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică, îmbunătățește funcția inimii și a vaselor de sânge, permițând parcurgerea unor distanțe mai mari în testele de rezistență. Pentru cei cu mobilitate redusă în viața de zi cu zi, acest lucru poate însemna o îmbunătățire reală a calității vieții.