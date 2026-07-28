Studiu: Stresul financiar cronic accelerează îmbătrânirea creierului.

Un studiu recent a arătat că stresul financiar cronic este asociat cu deteriorarea memoriei și accelerarea îmbătrânirii creierului.

Un nou studiu arată că grijile financiare cronice pot influența subtil modul în care îmbătrânește creierul, scrie euronews.com.

Până la vârsta de 53 de ani, persoanele care au trecut prin dificultăți materiale au prezentat o scădere a funcțiilor cognitive comparativ cu cei care nu au avut probleme financiare. Aceasta este concluzia cercetătorilor după analiza datelor a 2.759 de locuitori ai Marii Britanii.

„Este acumularea privării pe parcursul multor ani (…) care este asociată cu cele mai nefavorabile consecințe asupra sănătății cognitive, și nu episoadele izolate de dificultăți”, a declarat Jacques Vels, cercetător la University College London.

Persoanele care, în tinerețe și la vârsta adultă mijlocie, s-au confruntat constant cu lipsa banilor sau au trăit cu venituri persistent scăzute au avut rezultate mai slabe la testele cognitive la 53 de ani, iar la 71 de ani au prezentat o atrofie cerebrală semnificativă.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că la acești participanți, între 53 și 69 de ani, deteriorarea memoriei verbale s-a încetinit, ceea ce indică faptul că o parte semnificativă a pierderilor cognitive a avut loc deja la mijlocul vieții.

Potrivit autorilor, această legătură poate fi explicată prin faptul că dificultățile financiare cresc sarcina cognitivă, reducând resursele creierului disponibile pentru procese precum atenția și luarea deciziilor.

„Astfel, trăirea constantă a privării financiare în perioada adultă poate crea un stres cronic pentru sistemele implicate în procesarea cognitivă a informației și, în timp, poate conduce la tulburări cognitive”, scriu aceștia.

Studiul a arătat, de asemenea, că impactul stresului financiar asupra creierului îmbătrânit este mult mai puternic la bărbați, la persoanele crescute în condiții nefavorabile și la cei cu predispoziție genetică la boala Alzheimer.