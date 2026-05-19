Studiu: Somnul și gestionarea stresului au cea mai mare importanță pentru longevitate.

Despre acest lucru au vorbit medicii de familie Lucy Hooper și Mohammed Enayat.

„Conform cercetărilor, durata medie a vieții sănătoase este cu 10-20 de ani mai mică decât durata totală a vieții. În SUA, această diferență depășește doisprezece ani, iar în lume, la femei, este de obicei chiar mai mare decât la bărbați. Aceasta înseamnă că modul în care îmbătrânim are o importanță crucială”, explică doctorul Hooper, transmite dailymail.com.

Pentru a apropia durata totală a vieții de cea sănătoasă, experții recomandă renunțarea la fumat, activitatea fizică regulată și o alimentație corectă, cu un aport suficient de fibre și proteine în dietă – astfel de obiceiuri au demonstrat că reduc mortalitatea generală și riscul de apariție a bolilor cronice.

Un rol la fel de important îl joacă și somnul de calitate.

„Somnul este necesar pentru refacere, reglarea hormonală, funcțiile cognitive, sănătatea pielii și reducerea nivelului de inflamație în organism, în timp ce odihna de proastă calitate accelerează îmbătrânirea atât a organelor interne, cât și a celor externe. Este important să înțelegem că nu este vorba doar despre a dormi suficient. La fel de important este și programul zilnic”, subliniază medicii.

Printre alți factori ai longevității sănătoase se numără optimizarea metodelor de gestionare a stresului, pentru a minimiza impactul acestuia asupra sănătății mentale și fizice.

„Este imposibil să scăpăm complet de stres, însă este important să găsim timp pentru refacere – fie prin exerciții fizice, plimbări în aer liber, meditație sau comunicare cu alte persoane. În căutarea metodelor de combatere a stresului, este important să monitorizăm propria stare emoțională, evitând copierea oarbă a tehnicilor din rețelele sociale”, menționează doctorul Enayat.