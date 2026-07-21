Studiu: soarele de vară nu compensează deficitul de vitamina D.

Soarele de vară nu garantează refacerea nivelului de vitamina D, în special pentru persoanele în vârstă și cele cu pielea închisă la culoare.

Rezultatele unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Newcastle au fost publicate în ScienceAlert.

Specialiștii au analizat sângele a 299 de voluntari din decembrie 2024 până în august 2025. Datele au arătat că peste 55% dintre participanții cu vârsta peste 65 de ani și mai mult de 72% dintre persoanele cu pielea închisă la culoare nu ating nivelul optim. Trecerea de la iarnă la vară nu le-a schimbat semnificativ valorile — nivelul vitaminei D nu s-a refăcut nici măcar în sezonul cald.

Sinteza scăzută a vitaminei este explicată prin factori biologici și geografici. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea reacționează mai slab la radiațiile ultraviolete. Melanina din pielea închisă la culoare blochează razele UVB, astfel că persoanele cu această nuanță trebuie să petreacă mult mai mult timp la soare pentru a compensa deficitul. În plus, experimentul a fost realizat în partea de nord a Angliei, unde lumina este insuficientă chiar și în lunile de vară.