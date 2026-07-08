Studiu: Reducerea regulată a duratei somnului poate duce la creșterea în greutate.

Rezultatele se referă la un model tipic de lipsă de somn – nu la o singură noapte de insomnie sau la un somn de patru ore, ci la amânarea constantă a somnului.

Te culci puțin mai târziu, te trezești la același ceas deșteptător și petreci ziua următoare simțindu-te atât de obosit încât stai mai mult decât de obicei. Nu este nimic neobișnuit în asta. Dar după șase săptămâni, pierderea a aproximativ 80 de minute de somn în fiecare noapte și-a spus cuvântul, scrie Discover, preluat de unian.net.

Un nou studiu, publicat în revista Annals of Internal Medicine, arată că adulții care și-au redus durata somnului cu aproximativ 80 de minute pe zi au câștigat în medie în jur de un kilogram (aproximativ 2,2 kg, n.r.) și au petrecut mai mult timp în poziție șezând.

Publicația notează că rezultatele se referă la un model tipic de lipsă de somn – nu o noapte izolată fără somn sau un somn de patru ore, ci o reducere constantă a timpului de somn, care poate influența greutatea, activitatea fizică și sănătatea pe termen lung.

„Studiul nostru arată că un somn suficient poate ajuta la reducerea riscului de creștere în greutate și a bolilor asociate obezității, cum ar fi bolile de inimă și diabetul”, a declarat coordonatoarea studiului Marie-Pierre St-Onge într-un comunicat de presă.

O mică lipsă de somn poate duce la creșterea în greutate

În articol se spune că cercetătorii au urmărit 95 de adulți care în mod obișnuit dormeau între șapte și opt ore pe zi. În loc să studieze privarea de somn, ei au analizat tipul de somn redus pe care îl experimentează mulți oameni atunci când munca, stresul, ecranele sau activitățile zilnice prelungite îi determină să se culce mai târziu.

Fiecare participant a urmat două regimuri de somn de câte șase săptămâni. În timpul unuia dintre ele, participanții au dormit ca de obicei. În timpul celuilalt, li s-a cerut să își amâne ora obișnuită de culcare cu 90 de minute, ceea ce a redus durata somnului cu aproximativ 80 de minute pe zi.

Pe parcursul ambelor etape, monitoarele purtate la încheietură au urmărit somnul și activitatea. Cercetătorii au măsurat, de asemenea, greutatea corporală, circumferința taliei, compoziția corporală și hormonii foamei în condiții de repaus alimentar.

Se menționează că după etapa cu somn redus, participanții au câștigat în medie în jur de un kilogram.

„Deși creșterea în greutate de un kilogram observată în urma unei reduceri ușoare a somnului nu este foarte semnificativă, este important să ne amintim că acest lucru s-a întâmplat doar pe parcursul a șase săptămâni”, a spus autorul principal al studiului, Faris Zuraikat.

Publicația a subliniat că participanții nu doar au câștigat în greutate, ci au devenit și mai puțin activi.

În special, în timpul fazei cu somn scurt, timpul petrecut în poziție șezând a crescut în medie cu 17 minute pe zi. În rândul bărbaților și femeilor aflate în postmenopauză, această valoare a crescut cu aproape 30 de minute pe zi.

„Chiar și luând în considerare faptul că în timpul reducerii duratei somnului participanții au petrecut mai mult timp în stare de veghe, ei tot au petrecut mai mult timp inactiv decât atunci când dormeau suficient. Acest lucru este important, deoarece persoanele cu un stil de viață mai sedentar sunt expuse unui risc crescut de a dezvolta boli cronice”, a adăugat Zuraikat.

Publicația explică că acest studiu nu înseamnă că fiecare persoană care doarme mai puțin va câștiga aceeași greutate. Dar arată cum somnul târziu poate afecta ziua următoare, modificând atât greutatea corporală, cât și nivelul de activitate fizică.

Anterior, studiile asupra somnului s-au concentrat adesea pe restricții severe, permițând uneori oamenilor să doarmă doar aproximativ patru ore. Aceste experimente au arătat că o lipsă semnificativă de somn poate influența apetitul și comportamentul alimentar.