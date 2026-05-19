Studiu: Purtarea unei veste de gheață sau un duș rece te pot ajuta să slăbești.

În ciuda popularității tot mai mari a scăldatului în apă rece și a practicii de a face băi cu apă rece, datele privind beneficiile frigului pentru sănătate sunt încă insuficiente. Cu atât mai valoroasă este noua cercetare prezentată la Congresul European privind Obezitatea de la Istanbul, scrie theguardian.com.

La studiu au participat 47 de adulți cu obezitate sau supraponderalitate. Jumătate dintre aceștia au purtat în fiecare dimineață o vestă și o centură cu gheață peste un tricou subțire, continuându-și viața obișnuită (în vestă și centură au fost introduse pachete cu gel la o temperatură de cel mult 15 °C, care au stat toată noaptea în congelator).

Pe parcursul unui experiment de șase săptămâni, cei care au suportat această procedură au slăbit 0,9 kg — aproape în totalitate din grăsime. Grupul de control, între timp, a câștigat în medie 0,6 kg.

„Acesta este unul dintre primele studii care analizează efectele pe termen lung ale frigului asupra persoanelor supraponderale și obeze. Astfel de veste pot fi purtate acasă, astfel încât expunerea la frig poate deveni o completare simplă și ieftină la metodele de reducere a greutății, cum ar fi alimentația sănătoasă și activitatea fizică”, a remarcat endocrinologul Marietta Bon de la Centrul Medical Universitar Leiden, autorul principal al studiului.

„Expunerea zilnică la frig activează grăsimea brună, care este folosită ca rezervă energetică pentru producerea de căldură. Este posibil ca purtarea vestei răcitoare să antreneze grăsimea brună să devină mai activă, ceea ce influențează pozitiv lipidele, glucoza și procesele inflamatorii din organism. Toate acestea reprezintă o prevenție a bolilor cardiovasculare”, a explicat profesoara Helen Baj de la Universitatea Nottingham, coautoare a studiului.

În prezent, cercetătorii analizează dacă alte tipuri de expunere regulată la frig pot reduce obezitatea, diminua inflamația și preveni bolile de inimă.

În special, se desfășoară un experiment cu 34 de femei în Olanda, jumătate dintre ele făcând un duș cât mai rece timp de 90 de secunde în fiecare dimineață.

„Presupunem că dușul rece și scăldatul în apă rece pot avea același efect”, a admis Baj.

Totuși, ea a avertizat că o comparație directă nu este corectă: „Există mulți alți factori, de exemplu șocul termic — săritul într-un lac are un efect diferit asupra organismului”.

„Purtarea vestei este o expunere mult mai îndelungată decât dușul. Pe de altă parte, dușul cu apă rece este mult mai rece. Vom vedea dacă acest lucru va influența pierderea în greutate. Sperăm ca oamenii să poată alege o metodă potrivită de expunere la frig, care să se integreze în rutina lor zilnică”, a concluzionat Bon.