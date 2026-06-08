Studiu: Proteinele de origine animală conțin mai mulți aminoacizi esențiali.

Carnea de porc și ouăle oferă mai mulți aminoacizi esențiali decât fasolea sau migdalele, transmite nv.ua.

Aminoacizii esențiali nu pot fi produși de organism, de aceea trebuie să fie asimilați prin alimentație. Ei sunt necesari pentru menținerea și creșterea masei musculare, precum și pentru sinteza proteinelor în întregul organism.

Recomandările dietetice americane folosesc un sistem de porții echivalente de produse proteice. De exemplu, o porție corespunde aproximativ la 28 de grame de carne, un ou, 60 de grame de fasole sau 14 grame de nuci. Totuși, cercetătorii subliniază că astfel de produse pot diferi semnificativ în ceea ce privește conținutul caloric, grăsimile, carbohidrații, cantitatea totală de proteine și calitatea acestora.

În cadrul studiului, oamenii de știință au comparat patru surse de proteine: carne slabă de porc, ouă întregi prăjite, fasole neagră și migdale crude. Porția de carne de porc conținea 14 grame de proteine și 7,36 grame de aminoacizi esențiali, ouăle – 12,5 grame de proteine și 5,38 grame de aminoacizi. Pentru fasole, aceste valori erau de 7,5 și respectiv 3,02 grame, iar pentru migdale – 6 și 1,85 grame.

La studiu au participat 30 de adulți tineri sănătoși și 25 de persoane sănătoase în vârstă. Fiecare participant a trecut prin patru sesiuni separate de testare. În timpul fiecăreia, oamenii au consumat o masă standard cu una dintre cele patru surse de proteine. După aceea, cercetătorii au prelevat probe de sânge timp de cinci ore și au determinat nivelul aminoacizilor esențiali.

Conducătorul studiului, Wayne Campbell, a menționat că afirmația despre valoarea nutrițională egală a diferitelor produse proteice necesită o analiză suplimentară. Potrivit lui, produsele considerate echivalente ca mărime a porției pot furniza organismului cantități complet diferite de aminoacizi benefici.

Managerul cercetărilor clinice, Gavin Connolly, a declarat că rezultatele au confirmat ipoteza inițială a oamenilor de știință. La participanții tineri și vârstnici, după consumul de proteine animale, în sânge s-au găsit mai mulți aminoacizi esențiali decât după consumul surselor vegetale de proteine.

De asemenea, cercetătorii au constatat că carnea de porc asigura o disponibilitate mai mare a aminoacizilor esențiali decât ouăle. În același timp, între fasole și migdale nu s-au înregistrat diferențe semnificative. Participanții tineri și vârstnici nu au prezentat diferențe în nivelul de absorbție a aminoacizilor.

Autorii subliniază că rezultatele nu demonstrează că un anumit tip de alimentație asigură automat o creștere mai bună a mușchilor sau îmbunătățește sănătatea pe termen lung. Studiul a evaluat doar disponibilitatea aminoacizilor după masă, nu modificările directe ale masei musculare sau forței.

O revizuire a lucrărilor științifice publicată în 2025 a arătat că proteinele animale au un mic avantaj în creșterea masei musculare, în special în rândul tinerilor și comparativ cu proteinele vegetale care nu conțin soia. În același timp, nu s-au găsit diferențe semnificative între proteinele din soia și cele animale în ceea ce privește influența asupra masei musculare. De asemenea, nu au fost găsite dovezi convingătoare privind diferențe între proteinele vegetale și cele animale în influența asupra forței musculare și performanței fizice.

Cercetătorii consideră că sursa proteinei, calitatea acesteia și dieta generală sunt importante pentru menținerea sănătății mușchilor, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. În același timp, ei subliniază că produsele vegetale rămân surse importante de fibre, vitamine, minerale și alte substanțe benefice.