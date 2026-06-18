Studiu: Probioticele ajută la tratarea depresiei la persoanele în vârstă.

Oamenii de știință au descoperit că probioticele — microorganisme vii, adesea numite „bacterii benefice” — pot ajuta persoanele în vârstă care suferă de depresie.

Într-un mic studiu clinic, pacienții care au luat probiotice împreună cu antidepresive au raportat o îmbunătățire mai pronunțată a simptomelor de depresie și anxietate comparativ cu participanții care au primit placebo, transmite americangeriatrics.org.

În ultimii ani, cercetătorii au acordat tot mai multă atenție așa-numitei axe „intestin-creier” – un sistem complex de interacțiune între sistemul digestiv și sistemul nervos al omului. Oamenii de știință presupun că trilioanele de microorganisme care populează intestinul pot influența nu doar digestia, ci și starea de spirit, comportamentul și sănătatea mintală.

Pentru a verifica această ipoteză, cercetătorii au realizat un studiu clinic pilot în India. La acesta au participat 58 de persoane peste 60 de ani cu depresie moderată. Toți participanții au continuat să primească tratament standard cu antidepresive.

Voluntarii au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri. Un grup a luat zilnic un preparat probiotic, iar celălalt – placebo, care nu se deosebea vizual de medicamentul real. Etapa principală a studiului a durat 12 săptămâni, după care cercetătorii au monitorizat starea participanților încă trei luni.

Îmbunătățiri au fost înregistrate în ambele grupuri, ceea ce era de așteptat la pacienții care urmează tratament cu antidepresive. Totuși, la persoanele care au luat suplimentar probiotice, reducerea severității simptomelor de depresie și anxietate a fost mai evidentă.

„Rezultatele studiului nostru sunt noi, iar datorită datelor încurajatoare planificăm deja un studiu clinic mai amplu”, a declarat unul dintre conducătorii proiectului, Saibal Das de la Institutul Național de Cercetare a Infecțiilor Bacteriene din Calcutta.

Colaboratorul său, medicul neurobiolog Abhinaba Ghosh de la Centrul Medical Tata din Calcutta, a subliniat că scopul final al lucrării este dezvoltarea unor soluții medicale accesibile, care să aducă beneficii unui număr mare de pacienți.

Autorii studiului consideră că probioticele pot deveni un adaos sigur la terapia standard a depresiei. Totuși, pentru confirmarea eficienței lor sunt necesare studii mai ample, care să ajute la identificarea pacienților care beneficiază cel mai mult de această abordare.