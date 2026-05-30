Studiu: Populația Pământului se va reduce până în 2064.

Omenirea s-a obișnuit să-și evalueze viitorul folosind formule complexe, sondaje sociologice și grafice economice. Totuși, o perspectivă nouă și complet neașteptată asupra demografiei a fost propusă de fizicieni, scrie bb.lv.

Oamenii de știință Alessio Zaccone împreună cu colegii săi de la Universitatea Queen Mary din Londra (Regatul Unit) au dezvoltat o ecuație matematică capabilă să descrie creșterea populației planetei noastre pe parcursul a 12.000 de ani.

Studiul a fost publicat în revista Chaos, Solitons & Fractals. Anterior, cercetătorii au făcut previziuni privind momentul în care populația Pământului va înceta să mai crească.

Inițial, autorii și-au creat modelul neliniar pentru un context complet diferit. Fizicienii au folosit aceste formule în domeniul studiului materialelor dezordonate, pentru a descrie mișcarea haotică a atomilor în sticle și solide amorfe. Acum s-a descoperit că aceleași legi guvernează dezvoltarea societății umane, iar în cel mai rău scenariu ecologic ele prevăd o depopulare bruscă a Pământului.

Sistemul matematic nou este fundamental diferit de modelele demografice clasice, care privesc creșterea populației ca pe un proces invariabil stabil sau previzibil. Ecuația fizică Zaccone – Trachenko poate comuta natural între diferite regimuri istorice doar prin modificarea unui singur parametru variabil. Modelul a reprodus perfect perioadele în care, în epoca neolitică, populația planetei creștea foarte lent, dar și faza explozivă din epoca industrială a secolului al XIX-lea. Mai mult, formula a explicat ușor și încetinirea actuală a natalității, care a început în întreaga lume în jurul anului 1970.

Renunțarea la sfârșitul lumii

În paralel, fizicienii au reușit să verifice și să infirme una dintre cele mai sumbre și cunoscute predicții ale secolului trecut. În 1960, omul de știință Heinz von Foerster împreună cu colegii săi a calculat matematic o traiectorie conform căreia, până în 2026, populația Pământului ar fi trebuit să ajungă la o infinitate înspăimântătoare, provocând o prăbușire inevitabilă din cauza supraaglomerării.

Omenirea a evitat cu succes acest scenariu apocaliptic, deoarece nivelul global al natalității a început să scadă la timp. Noua ecuație confirmă că, în condițiile actuale, nu ne mai amenință o explozie catastrofală, deoarece parametrul de control al sistemului se află într-un regim stabil. Cercetătorii au decis să modeleze cum s-ar comporta omenirea în cazul unui colaps ecologic global, a unor pandemii devastatoare sau a unei penurii acute de resurse de bază.

Scenariul sumbru

Partea cea mai provocatoare a lucrării științifice descrie o variantă ipotetică a evoluției evenimentelor în cazul unei scăderi bruște a nivelului de trai. Dacă pe planetă va avea loc o criză climatică și capacitatea ecologică maximă a Pământului se va reduce brusc la două miliarde de oameni, modelul fizic prevede o scădere în avalanșă. Conform acestui scenariu matematic conservator, în doar 40 de ani populația planetei s-ar putea reduce rapid exact la jumătate, iar acest lucru s-ar întâmpla deja până în 2064.

Autorii s-au grăbit să liniștească opinia publică. Ei subliniază că această cifră nu reprezintă o prognoză sigură pentru viitor. Este doar o ilustrație matematică clară care arată cât de mult și de sensibil depinde dinamica umanității de capriciile mediului înconjurător și de tulburările sociale majore. În prezent, traiectoria dezvoltării noastre rămâne relativ stabilă. Totuși, transferul ideilor fundamentale din fizică în știința populației a demonstrat un lucru important.

Un limbaj matematic unificat poate explica la fel de bine comportamentul atomilor invizibili ochiului, cât și legile după care civilizațiile umane cresc sau se prăbușesc brusc de-a lungul secolelor.