Studiu: Plimbările de 12.000 de pași stimulează regenerarea celulelor.

Plimbările regulate influențează nu doar greutatea sau rezistența, ci și procesele biologice din organism. Cercetările explică de ce 12.000 de pași pe zi sunt asociați cu o sănătate mai bună.

Plimbările regulate și îndelungate pot schimba radical funcționarea organelor interne, țesuturilor și sistemului nervos. Mersul rapid zilnic pe o distanță de aproximativ 10 kilometri, în jur de 12.000 sau 14.000 de pași, declanșează în organism un proces complex de remodelare, scrie tsn.ua.

După jumătate de an de astfel de plimbări începe rejuvenarea celulară a organismului. Acest lucru este menționat într-un studiu publicat pe ScienceDirect.

Cum se schimbă organismul și corpul dacă mergi câte 12.000 de pași

Deja după jumătate de an de plimbări regulate de 12–14 mii de pași, organismul tău va începe garantat să se întinerească, iar procesul de îmbătrânire se va încetini. Organismul se adaptează la efort în fiecare etapă — de la primele minute de mers până la luni de antrenamente regulate.

Transformarea biologică a organismului are loc uniform. Mai întâi începe arderea grăsimilor, se ușurează munca inimii și se dilată vasele de sânge. Crește nivelul de endorfine și factorul neurotrofic BDNF în creier. În același timp, mușchii neantrenați primesc microfisuri în sarcomere și un aflux de leucocite, motiv pentru care a doua zi vei simți febră musculară.

În decurs de 1-2 săptămâni de mers activ are loc o adaptare enzimatică și lichidiană. Rinichii încep să rețină sodiu și apă, mărind volumul plasmei sanguine cu 10–20%. Subțierea sângelui duce la scăderea densității acestuia și la o funcționare mai eficientă a inimii. Scade sarcina asupra pancreasului.

În etapa de 1-3 luni de mers activ câte 12.000 de pași are loc înlocuirea „hardware-ului” la nivelul țesuturilor:

țesutul muscular începe să ardă de câteva ori mai multă grăsime;

crește pragul de oboseală;

se dezvoltă noi capilare ale vaselor de sânge;

crește producția de eritrocite în măduva osoasă;

se îngroașă matricea osoasă;

celulele cartilaginoase primesc o cantitate mare de substanțe nutritive și oxigen.

Totuși, după 6 luni de plimbări active pe jos, rezultatele te pot surprinde cu adevărat — activitatea îndelungată modifică tiparele de metilare a ADN-ului — genele responsabile de inflamația sistemică, creșterea tumorilor și obezitate sunt dezactivate, iar codurile eficienței metabolice și suprimării tumorilor sunt activate.

Volumul grăsimii viscerale scade, iar nivelul proceselor inflamatorii se reduce.

Un studiu clinic amplu cu participarea a 400.000 de persoane, realizat de Universitatea din Leicester, a confirmat că mersul rapid activează enzima telomerază, care repară și protejează telomerii leucocitelor de scurtare. Datorită acestui fapt, vârsta biologică a „pietonilor” activi de vârstă mijlocie poate rămâne cu până la 16 ani mai mică comparativ cu semenii care duc un stil de viață sedentar.

Exercițiile zilnice declanșează o serie de procese paralele care optimizează funcționarea întregului corp. Acestea includ, în special, îmbunătățirea funcției inimii și vaselor de sânge, reglarea metabolismului și arderea grăsimilor, formarea de noi conexiuni neuronale și întărirea nervilor.

Conform cercetărilor, persoanele care merg regulat pe jos:

procesează informațiile mai rapid;

au o memorie pe termen scurt mai bună;

suferă mai rar de depresie;

se confruntă cu un risc mai mic de deteriorare cognitivă la bătrânețe.

De asemenea, plimbările regulate pe jos îți vor îmbunătăți somnul și vor reduce nivelul cortizolului dăunător, vor stimula sinteza colagenului și vor îmbunătăți culoarea pielii feței.