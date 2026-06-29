Studiu: Omega-3 din uleiul de pește nu protejează împotriva bolii Alzheimer.

Suplimentele cu ulei de pește nu îmbunătățesc memoria, funcțiile cognitive sau markerii îmbătrânirii creierului la persoanele în vârstă cu risc crescut de boala Alzheimer, chiar dacă acizii omega-3 ajung efectiv în creier.

La această concluzie au ajuns cercetătorii Școlii Medicale Keck de la Universitatea din California de Sud, transmite sciencedirect.com.

În studiu au participat 365 de adulți cu vârste între 55 și 80 de ani, care consumau rar pește. Toți erau considerați în grupul cu risc crescut de boala Alzheimer; 47% purtau varianta genică APOE4 — cel mai puternic factor genetic cunoscut de risc pentru debutul tardiv al bolii. Participanții au primit fie 2000 mg de acid docosahexaenoic (DHA) pe zi, fie placebo, pe o perioadă de doi ani.

Obiectivul principal a fost să se stabilească dacă DHA din capsule ajunge în creier. Răspunsul a fost pozitiv: după șase luni, nivelul acidului în lichidul cefalorahidian a crescut în medie cu 17%. Totuși, acest lucru nu a condus la îmbunătățiri cognitive. Participanții care au luat DHA nu au obținut rezultate mai bune la testele de memorie și gândire comparativ cu grupul placebo. Neuroimagistica nu a evidențiat nici încetinirea atrofiei hipocampului, o zonă a creierului critică pentru memorie și folosită ca marker de risc pentru Alzheimer.

„Toți ne dorim să găsim un remediu care să prevină Alzheimer, dar datele noastre arată că suplimentele cu ulei de pește nu sunt acesta”, a declarat Hussein Nadji Yasin, directorul Centrului pentru Sănătate Personalizată a Creierului de la Universitatea din California de Sud și autorul principal al studiului.

Potrivit acestuia, acizii grași omega-3 sunt probabil mai eficienți în cadrul dietei mediteraneene, nu sub formă de capsule izolate.