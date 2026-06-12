Studiu: Oamenii vor consuma mai puțin alcool, dar doar în următorii cinci ani.

Volumul global al consumului de alcool va scădea până în 2031, deoarece consumatorii de pe piețele tradiționale, precum Europa, America de Nord și China, beau mai puțin, scrie euronews.com.

Între 2024 și 2025, consumul de băuturi spirtoase, bere și vin a scăzut cu 2%, iar, potrivit companiei globale de cercetare a pieței alcoolului IWSR, această tendință va continua cel puțin până în 2031. Estimările sunt prezentate în prima sa prognoză pe zece ani, care acoperă 160 de piețe.

Până în 2035, volumul total este așteptat să rămână cu 1% sub nivelul din 2025, în ciuda unei creșteri de 9% a populației mondiale care a atins vârsta legală pentru consumul de alcool.

Se preconizează că consumul anual de alcool pur pe cap de locuitor va scădea în decurs de un deceniu cu aproximativ jumătate de litru, echivalentul a două sticle de băuturi spirtoase pe an.

Scăderea va fi deosebit de vizibilă pe unele dintre cele mai mari piețe de alcool din lume.

Se estimează că, până în 2035, consumul în China și SUA va scădea cu aproape o cincime. În Germania se așteaptă o scădere de 14%, în Regatul Unit – de 13%, iar în Japonia – de 15%.

În schimb, pe mai multe piețe în curs de dezvoltare se preconizează o creștere semnificativă: India, după China, va deveni unul dintre cei mai mari factori de creștere a cererii de alcool. Între 2025 și 2035, numărul porțiilor consumate anual este estimat să crească în Mexic cu 13%, în Vietnam cu 15%, în Columbia cu 26%, iar în India cu 38%.

„Până în 2035, imaginea pieței va fi radical diferită de cea pe care o vedem astăzi”, a declarat într-un comunicat de presă președintele și directorul general al IWSR, Marten Lodeweix.

Perspectivele diferă mult între diversele categorii de produse alcoolice. Consumul mondial de vin este prognozat să scadă între 2025 și 2035 cu 14%, al băuturilor spirtoase cu 2%, iar al berii cu aproximativ 1%.

În schimb, segmentul băuturilor gata de consum (RTD), cum ar fi cocktailurile preamestecate, ar trebui să crească la nivel mondial cu 17%.

„În 2025, consumul mondial de RTD a atins pentru prima dată 1 miliard de cutii de câte 9 litri, și nu există semne că această tendință se va inversa”, a declarat șeful departamentului de consultanță IWSR, Luke Tegner.