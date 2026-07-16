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bloomberg
16 Iulie 2026, 08:29
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Studiu: Oamenii pierd până la 56 de ore de somn pe an din cauza căldurii

Schimbările climatice afectează tot mai mult calitatea și durata somnului. Potrivit unui studiu, locuitorii marilor orașe din întreaga lume pierd în medie până la 56 de ore de somn anual din cauza temperaturilor ridicate.

Studiu: Oamenii dorm cu până la 56 de ore mai puțin pe an din cauza căldurii.
Studiu: Oamenii dorm cu până la 56 de ore mai puțin pe an din cauza căldurii.

Studiul a cuprins 1.338 de orașe mari din diferite țări. Analiza a arătat că, de la începutul anilor 1970, numărul orelor de somn pierdute din cauza căldurii s-a dublat cel puțin, transmite bloomberg.com.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în Orientul Mijlociu și în țările din Asia de Sud-Est. În aceste regiuni, locuitorii dorm în medie de la 55 până la 91 de ore mai puțin pe an. În Europa, căldura afectează cel mai mult somnul în Italia, Grecia, Spania și în sudul Franței. Cele mai mici pierderi au fost observate în Stockholm, Helsinki și Oslo.

Autorii studiului subliniază că lipsa somnului îngreunează refacerea organismului. Aceasta poate afecta starea de spirit, reduce concentrarea și productivitatea, precum și crește sarcina asupra sistemului cardiovascular și imunitar.

Sursă
bloomberg
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