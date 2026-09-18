Studiu: Medicamentele populare pentru slăbit nu îi fac pe oameni mai fericiți.

Economiștii de la Universitatea din Chicago au constatat că medicamentele populare pentru tratarea diabetului și pentru slăbire nu îmbunătățesc calitatea vieții dincolo de sănătatea fizică.

Un studiu de amploare a demonstrat că administrarea medicamentelor nu influențează starea de spirit, ocuparea forței de muncă și situația familială a pacienților, transmite nber.org.

Autorii lucrării, profesorul Robert Kaestner și colega sa Cuiping Schiman, au analizat date medicale de la mii de adulți cu diabet, colectate în perioada 2012-2023. Medicii le prescriu frecvent agoniști ai receptorilor GLP-1, precum Ozempic — hormoni care reglează nivelul glucozei din sânge. În loc să compare pur și simplu pacienții care iau aceste medicamente cu cei care nu le folosesc, cercetătorii au urmărit schimbările din viața acelorași persoane timp de unu-doi ani după începerea terapiei. S-a constatat că, deși medicamentele controlează excelent nivelul zahărului și contribuie la scăderea în greutate, acestea nu duc la reducerea simptomelor depresiei, la creșterea stimei de sine sau a probabilității de a găsi un loc de muncă.

„Știm că aceste medicamente îmbunătățesc indicatorii de sănătate, iar numeroase studii sunt consacrate acestui fapt, a remarcat Kaestner. Însă, până acum, nimeni nu a studiat dacă aceste îmbunătățiri se extind și asupra altor domenii ale vieții oamenilor”.

Este larg răspândită opinia că o pierdere semnificativă în greutate îl face automat pe om mai încrezător, mai fericit și mai de succes. Comparațiile inițiale au arătat într-adevăr diferențe: cei care iau medicamente aveau mai des un loc de muncă și erau căsătoriți. Însă analiza detaliată a infirmat această iluzie. S-a dovedit că diferențele sociale erau legate de caracteristicile inițiale ale pacienților înșiși și nu de efectul pastilelor. Îmbunătățirea siluetei, în sine, nu salvează căsniciile și nu garantează o ascensiune profesională.

Totuși, cercetătorii subliniază că absența unor schimbări măsurabile în viața personală nu anulează valoarea clinică enormă a acestor medicamente. Pe viitor, oamenii de știință intenționează să evalueze influența medicamentelor asupra altor grupuri ale populației care le folosesc exclusiv pentru controlul greutății corporale.