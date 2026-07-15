Studiu: Medicamentele pentru slăbit reduc greutatea, dar nu îi fac pe oameni mai fericiți.

Injecțiile pentru slăbit au devenit una dintre cele mai populare metode de combatere a obezității, însă un nou studiu pune sub semnul întrebării așteptările pacienților.

Pierderea în greutate nu înseamnă întotdeauna o îmbunătățire a stării de bine.

Un studiu amplu privind medicamentele pentru slăbit a arătat că medicamentele care pot ajuta la pierderea a aproximativ o șaptea parte din masa corporală într-un an aproape că nu îmbunătățesc evaluarea subiectivă a sănătății proprii de către pacienți. În zeci de teste, niciun medicament nu a reușit să ridice nivelul calității vieții la un nivel suficient, scrie tsn.ua cu referire la bmj.com.

Aceasta înseamnă că slăbitul cu ajutorul medicamentelor nu oferă oamenilor acea senzație de bucurie la care speră, iar nivelul de satisfacție față de viață rămâne aproape neschimbat.

Descoperirea oamenilor de știință complică presupunerea răspândită care stă la baza entuziasmului legat de injecțiile pentru slăbit: presupunerea că pierderea în greutate face automat viața mai calitativă. De asemenea, experții au observat că medicamentele care dau cele mai bune rezultate în arderea greutății au, în mod corespunzător, mai multe efecte secundare.

În cadrul lucrării științifice au fost sintetizate datele a 262 de studii randomizate, în care au participat aproximativ 100.000 de adulți cu supraponderalitate sau obezitate. În fiecare dintre acestea a fost testat unul sau mai multe dintre cele 19 medicamente comparativ cu dieta și exercițiile fizice.

Analiza a fost condusă de profesorul Shaoyu Li de la Spitalul Vest-China al Universității Sichuan din Chengdu, împreună cu colegi din mai multe țări. În loc să urmărească doar dinamica greutății, aceștia au evaluat fiecare medicament după 24 de indicatori separați de beneficii și riscuri.

O analiză separată, publicată în 2025, a clasificat deja injecțiile după cantitatea de kilograme pierdute. Rămânea neclar altceva: dacă această pierdere în greutate face oamenii mai sănătoși și la ce preț se obține.

Pe cântar, indicatorii s-au dovedit a fi semnificativi. Comparativ cu simpla schimbare a stilului de viață, tirzepatida și medicamentul experimental CagriSema au redus masa corporală cu aproape 15% într-un an.