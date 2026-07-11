Studiu: Încălzirea globală a avansat mai mult decât se credea.

Cu mulți ani în urmă, oamenii de știință au stabilit un prag convențional al încălzirii globale, dincolo de care consecințele schimbărilor climatice vor deveni catastrofale.

De-a lungul multor ani, politicienii au fost îndemnați să ia măsuri urgente pentru protejarea climei, pentru a nu depăși acest prag. Dar, după cum scrie Popular Mechanics, un nou studiu realizat de cercetători australieni indică faptul că omenirea ar fi putut deja să depășească pragul critic, transmite unian.net.

Publicația amintește că, după semnarea Acordului de la Paris privind clima în 2015, comunitatea internațională a stabilit un obiectiv-cheie – să nu permită depășirea încălzirii medii pe termen lung cu 1,5°C față de perioada preindustrială. Acest indicator este considerat limita după care riscurile pentru ecosisteme și omenire cresc semnificativ.

Cu toate acestea, cercetătorii de la Institutul Oceanelor al Universității din Australia de Vest au ajuns la concluzia că acest prag ar fi putut fi depășit încă în 2020. Pentru a ajunge la această concluzie, ei au analizat șase sclerosponge – bureți marini care cresc extrem de lent și acumulează în scheletele lor calcaroase informații despre clima secolelor trecute. Pe baza raportului dintre stronțiu și calciu, oamenii de știință au reconstituit temperatura oceanelor începând aproximativ din anul 1700.

În publicație se menționează că această metodă permite să se privească mult mai departe în trecut decât măsurătorile directe ale temperaturii mării, care sunt efectuate doar din mijlocul secolului al XIX-lea. De aceea, Grupul Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice folosește anii 1850–1900 ca perioadă de referință preindustrială pentru evaluările actuale.

Potrivit estimărilor autorilor studiului, încălzirea globală ar fi putut începe cu aproximativ 80 de ani mai devreme decât sugerează calculele actuale ale Grupului Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice, iar nivelul încălzirii în 2020 a depășit deja cu 1,7°C nivelul preindustrial.

Totuși, după cum notează publicația, nu toți oamenii de știință sunt de acord cu aceste concluzii.

„Este greu de crezut afirmația că observațiile instrumentale sunt incorecte pe baza datelor paleobureților dintr-o singură regiune a lumii… Sincer, pentru mine asta nu are niciun sens”, a declarat unul dintre cercetători.

Alți cercetători consideră, de asemenea, că pentru revizuirea evaluărilor climatice actuale este necesar să se obțină date suplimentare din alte părți ale Oceanului Planetar.

În ciuda disputelor legate de noul studiu, Popular Mechanics subliniază că tot mai multe lucrări științifice indică apropierea climei de pragul de încălzire de 1,5°C.

„Pentru a păstra planeta pentru viața viitoare, omenirea trebuie să reducă imediat emisiile – până la urmă, bureții marini ne spun acest lucru”, concluzionează publicația.