Studiu: În unele cazuri, exercițiile fizice nu sunt mai prejos decât analgezicele

Dacă suferiți frecvent de migrene, crampe menstruale sau dureri cronice, activitatea fizică poate ameliora simptomele aproximativ la fel ca medicamentele analgezice obișnuite.

Exercițiile fizice pot reduce semnificativ atât durerea acută, cât și cea cronică, arată un nou studiu al Universității din Adelaide, în cadrul căruia au fost analizate 157 de revizuiri sistematice, ce au cuprins 2 736 de studii clinice randomizate controlate și peste 220 000 de participanți, transmite euronews.com

«Într-o perioadă în care căutăm modalități sigure și eficiente de a controla durerea dincolo de medicamente, aceste rezultate oferă argumente solide pentru ca activitatea fizică să devină o parte mai obișnuită a procesului de ameliorare a durerii», a declarat Carol Maher, cercetătoare principală la Universitatea din Adelaide.

Oamenii de știință au studiat modul în care tipul, intensitatea și durata efortului fizic influențează ameliorarea durerii.

În general, exercițiile au redus durerea cu aproximativ 1,1 puncte pe o scară de la 0 la 10 — o reducere cu circa 60% mai mare decât efectul mediu demonstrat de medicamentele utilizate frecvent în studii separate privind durerea cronică.

Activitățile de intensitate redusă au asigurat o ameliorare mai pronunțată a durerii decât antrenamentele de intensitate medie și ridicată, iar programele mai scurte — de aproximativ 12 săptămâni — au avut un efect mai mare decât cele de durată mai lungă.

«Este important că am constatat că mai multe exerciții nu înseamnă neapărat mai bine. Dimpotrivă, programele de durată mai scurtă și cu intensitate redusă au dus la o reducere mai mare a durerii, ceea ce arată că oamenii nu trebuie neapărat să se antreneze mai mult sau mai intens pentru a simți o ameliorare semnificativă», a menționat autorul principal al studiului, Ben Singh.

După cum notează autorii, programele de mai puțin de 120 de minute pe săptămână au fost mai eficiente decât cele mai îndelungate, care, pentru persoanele cu durere cronică, par adesea de neatins.

«În timpul efortului fizic, organismul eliberează substanțe precum endorfinele și serotonina, care ajută la diminuarea senzației de durere și cresc pragul durerii», a explicat Singh, adăugând că exercițiile reduc, de asemenea, inflamația, modifică reacția creierului la durere și îmbunătățesc starea de spirit.

În pofida acestor date, studiul menționează că activitatea fizică este în continuare rar folosită ca metodă de ameliorare a durerii: aceasta nu a devenit încă o practică standard și aproape niciodată nu este prescrisă cu aceeași precizie ca medicamentele.

«În schimb, persoanelor care suferă de durere li se spune adesea pur și simplu “rămâneți activi”, fără a li se propune un program concret, bazat pe dovezi, care să indice tipul de exerciții, nivelul necesar de efort și durata», a adăugat Singh.

Autorii subliniază că lucrătorii medicali au nevoie de recomandări clare: nu doar de înțelegerea faptului dacă activitatea fizică ajută, ci și de informații despre exercițiile potrivite pentru pacienți concreți și despre modul corect de prescriere a acestora.

Totodată, oamenii de știință avertizează că exercițiile fizice nu trebuie considerate o soluție universală și nici nu trebuie să se aștepte ca acestea să elimine complet durerea: eficiența depinde de factori individuali, inclusiv de cauza sindromului dureros, nivelul de pregătire fizică al persoanei și respectarea programului.