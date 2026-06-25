Studiu: Expunerea la soare vara nu ajută la combaterea deficitului de vitamina D.

Cercetătorii de la Universitatea din Newcastle au constatat că mulți vârstnici continuă să aibă deficit de vitamina D chiar și vara, când organismul ar trebui să o producă activ sub influența luminii solare.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista European Journal of Clinical Nutrition.

Vitamina D joacă un rol important în menținerea sănătății oaselor, mușchilor și sistemului imunitar. Tradițional, se consideră că în sezonul cald rezervele acesteia se refac natural datorită radiațiilor ultraviolete. Totuși, un nou studiu arată că pentru unele grupuri de populație acest mecanism funcționează mult mai slab decât se credea.

Cercetătorii au examinat aproape 300 de locuitori din nordul Marii Britanii. În studiu au fost incluși persoane peste 65 de ani, precum și reprezentanți ai minorităților etnice de diferite vârste. Participanții au donat sânge pentru a determina concentrația de vitamina D, iar probele au fost analizate într-un laborator specializat.

Datele obținute au arătat că problema este de amploare. Mai mult de jumătate dintre participanții vârstnici aveau un nivel insuficient de vitamina D. O situație și mai îngrijorătoare a fost observată în rândul minorităților etnice, unde prevalența deficitului a fost mai mare. În același timp, cercetătorii au constatat aproape nicio îmbunătățire sezonieră a nivelurilor. Potrivit profesorului de nutriție și sănătate umană de la Universitatea Newcastle, Bernard Corfe, rezultatele au fost o surpriză chiar și pentru autorii studiului.

„Este uimitor că nivelul vitaminei D nu a crescut nici măcar în lunile de vară, când de obicei ne așteptăm la refacerea acestuia. Pentru oamenii care trăiesc în nordul Angliei, acest fapt arată că lumina solară poate fi insuficientă – în special pentru persoanele în vârstă și pentru minoritățile etnice”, a subliniat omul de știință.

Specialiștii explică că, odată cu înaintarea în vârstă, pielea sintetizează mai slab vitamina D sub influența soarelui. În plus, persoanele în vârstă petrec adesea mai puțin timp în aer liber. La nivelul vitaminei pot influența și culoarea pielii, particularitățile alimentației, condițiile climatice și stilul de viață.

Deficitul de vitamina D este de mult timp asociat cu un risc crescut de osteoporoză, fracturi și slăbiciune musculară. Unele studii indică, de asemenea, o posibilă legătură între lipsa acestei vitamine și deteriorarea funcției imunitare, precum și un risc crescut pentru o serie de boli cronice, deși în aceste domenii datele științifice rămân subiect de dezbatere.

Autorii studiului consideră că recomandările existente necesită o revizuire. În opinia lor, medicii ar trebui să evalueze mai frecvent nivelul vitaminei D la pacienții din grupurile de risc și, dacă este necesar, să prescrie suplimente profilactice, în loc să se bazeze exclusiv pe expunerea la soare.

Următoarea etapă a cercetării va fi găsirea unor metode mai eficiente de prevenire a deficitului. Oamenii de știință intenționează să studieze abordări personalizate, inclusiv ajustarea dietei și strategii care să țină cont de particularitățile culturale și etnice ale diferitelor grupuri de populație.