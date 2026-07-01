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1 Iulie 2026, 15:28
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Studiu: Expunerea la soare dimineața și seara nu reduce riscul de cancer

Chiar și o expunere scurtă la soare, dimineața sau seara, poate provoca daune ADN-ului celulelor pielii, asociate cu un risc crescut de cancer. La această concluzie au ajuns cercetătorii din Australia.

Studiu: Expunerea la soare dimineața și seara nu reduce riscul de cancer.
Studiu: Expunerea la soare dimineața și seara nu reduce riscul de cancer.

La studiu au participat 58 de voluntari cu piele deschisă. Oamenii de știință au expus mici zone de piele de pe spate la radiații ultraviolete de intensități diferite, de la cele slabe, caracteristice dimineții și serii, până la cele mai puternice, corespunzătoare soarelui de la amiază. Apoi, specialiștii au analizat probele de țesut pentru a evalua deteriorarea ADN-ului și răspunsul imunitar, transmite sciencedirect.com.

S-a constatat că leziunile moleculare apăreau la toate nivelurile de expunere la radiațiile ultraviolete. Chiar și dozele de radiații care nu provocau înroșirea pielii determinau modificări în ADN-ul celulelor. Potrivit autorilor studiului, rolul principal nu îl joacă intensitatea luminii solare, ci doza totală de radiații ultraviolete primită de piele.

Cercetătorii subliniază că rezultatele nu indică necesitatea de a evita complet lumina soarelui, care este importantă pentru sinteza vitaminei D. Totuși, ele arată că orele dimineții și serii nu pot fi considerate complet sigure din punct de vedere al expunerii la ultraviolete.

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