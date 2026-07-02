Studiu: Consumul de cafea poate reduce riscul de ciroză și cancer la ficat.

Oamenii de știință de la Centrul Medical Cedars-Sinai au descoperit că consumul regulat de cafea este asociat cu un risc mai scăzut de ciroză hepatică, cancer la ficat și deces din cauza complicațiilor bolilor acestui organ.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Studiul a inclus 354.957 de participanți din biobanca britanică UK Biobank, care la începutul observațiilor nu aveau ciroză sau cancer hepatic. Starea lor de sănătate a fost monitorizată în medie pe o perioadă de 13 ani.

Analiza a arătat că persoanele care consumau cinci sau mai multe cești de cafea pe zi aveau un risc cu 32% mai mic de a dezvolta ciroză, un risc cu 47% mai mic de cancer hepatic și o probabilitate cu 42% mai mică de deces din cauza bolilor de ficat, comparativ cu cei care nu consumau cafea.

În același timp, efectul pozitiv a fost observat deja la consumul a una-două cești pe zi, iar cel mai pronunțat a fost în intervalul de trei-patru cești. Totuși, autorii subliniază că rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare de a consuma mai mult de cinci cești de cafea zilnic.

Pentru a identifica posibilele mecanisme ale acestei legături, cercetătorii au analizat și datele obținute prin imagistică prin rezonanță magnetică a ficatului și rezultatele analizelor de sânge. Amatorii de cafea aveau mai puțină grăsime, fier, semne de fibroză și inflamație în ficat. În plus, în acest grup s-au înregistrat niveluri mai ridicate ale proteinelor asociate cu funcția sănătoasă a organului și concentrații mai scăzute ale proteinelor legate de inflamație și cicatrizare tisulară.

Rezultate similare au fost observate atât la consumatorii de cafea obișnuită, cât și la cei de cafea fără cofeină. Acest lucru sugerează că efectul protector nu este legat doar de cofeină, ci și de alte substanțe biologic active conținute în băutură.

Autorii menționează că studiul a fost de natură observațională și nu dovedește că tocmai cafeaua previne bolile de ficat. Potrivit lor, principalele măsuri de prevenție rămân menținerea unei greutăți sănătoase, limitarea consumului de alcool, activitatea fizică regulată și controlul nivelului de zahăr, colesterol și tensiune arterială.