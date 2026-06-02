Studiu: Cofeina poate reduce faza somnului profund.

Dacă credeți că sunteți imun la efectele negative ale cafelei sau băuturilor cu cofeină consumate seara, rezultatele unui nou studiu vă pot surprinde. Oamenii de știință au descoperit că doza de cofeină administrată seara nu doar reduce somnolența, ci poate scurta neobservat faza de somn profund. Aceste rezultate confirmă recomandările privind necesitatea controlului consumului de cofeină, mai ales spre sfârșitul zilei, scrie focus.ua.

Cofeina este cel mai răspândit stimulent din lume, prezentă în cafea și în unele băuturi. Mulți oameni folosesc cofeina pentru a combate somnolența dimineața și seara, precum și pentru a-și susține activitatea pe parcursul zilei. De obicei, se recomandă să nu se consume cofeină cu cel puțin șase ore înainte de somn, deoarece aceasta poate afecta calitatea odihnei.

Pentru a înțelege mai bine cum poate cofeina influența somnul, oamenii de știință au analizat studii anterioare care au investigat consumul de cofeină la persoane supuse electroencefalografiei în timpul somnului. Aceasta este o metodă fiabilă de a măsura modificările activității cerebrale în timpul somnului și poate indica calitatea odihnei unei persoane.

Cercetătorii au descoperit o legătură constantă între consumul de cofeină și scăderea activității cerebrale observată în timpul somnului profund. Aceasta este faza somnului în care persoana se recuperează cel mai bine după activitatea zilnică, iar organismul se odihnește cu adevărat.

Cercetătorii au descoperit că cofeina afectează subtil calitatea somnului, chiar dacă oamenii nu observă acest lucru. S-a constatat că, deși dorm 7–9 ore sau spun că se simt bine dimineața, odihna le este totuși perturbată de cofeină.

Potrivit oamenilor de știință, cofeina modifică arhitectura somnului uman astfel încât adâncimea somnului scade, iar procesul de odihnă se deteriorează.

Cercetătorii spun că efectele cofeinei sunt resimțite diferit de la o persoană la alta. Orice impact negativ al cofeinei asupra somnului depinde de mai mulți factori, inclusiv cantitatea de cofeină consumată, momentul zilei și calitatea generală a somnului. Aceasta înseamnă că unora ar trebui să încerce să limiteze consumul de cofeină chiar și pe parcursul zilei.