Studiu: Ciclismul îmbunătățește sănătatea creierului și starea de bine.

Ciclismul nu oferă doar exercițiu fizic, ci și îmbunătățește starea emoțională, capacitățile cognitive și relațiile sociale.

Un nou studiu publicat în revista Frontiers in Sports and Active Living sintetizează rezultatele a 87 de cercetări intervenționale cu participarea cicliștilor din 19 țări. Majoritatea lucrărilor demonstrează în mod convingător numeroase efecte pozitive asupra bunăstării psihologice, sociale, emoționale și cognitive – în special când este vorba despre activități în aer liber și în formatul mai multor sesiuni, transmite doi.org.

Realitățile actuale dificile – creșterea incidenței tulburărilor mintale și nivelul inacceptabil de scăzut al activității fizice în rândul populației – fac aceste date deosebit de relevante. Ciclismul, în aceste condiții, poate fi o soluție excelentă, care nu doar stimulează educația fizică, ci schimbă în bine modul în care oamenii se simt, gândesc și interacționează unii cu alții.

„Acest studiu arată că o simplă plimbare cu bicicleta poate oferi totul – de la îmbunătățirea stării de spirit și extinderea cercului social până la dezvoltarea funcțiilor cognitive”, spune psihologul Lauren Shak, cercetător principal la fundația Outride și autor principal al articolului.

Concluzii cheie

Plimbările regulate în aer liber sunt esențiale: deși activitățile indoor sunt și ele benefice, programele desfășurate în aer liber, mai ales cele cu mai multe sesiuni, oferă un efect pozitiv mai durabil în toate domeniile bunăstării studiate.

Îmbunătățirea concentrării și gândirii: studiile leagă ciclismul de îmbunătățirea timpului de reacție, atenției și a indicatorilor funcțiilor cerebrale responsabile de concentrare și activitate cognitivă.

Intensitatea contează: beneficiul cognitiv urmează o curbă în formă de U inversat – o încărcare moderată susține gândirea, în timp ce suprasolicitarea excesivă o poate afecta temporar.

Sănătatea mintală și beneficiile sociale: participanții la diverse programe au raportat îmbunătățirea stării de spirit, reducerea stresului și consolidarea legăturilor sociale, inclusiv extinderea cercului de prieteni.

Lacune și oportunități: sunt necesare mai multe cercetări care să includă adolescenți, persoane în vârstă și grupuri social vulnerabile – în special în condiții reale, nu de laborator.

Pe lângă beneficiile bine documentate ale ciclismului pentru sănătatea fizică, aceste rezultate indică potențialul său în susținerea reglării emoționale, reducerea stresului, dezvoltarea sentimentului de apartenență și creșterea performanțelor cognitive. În practică, aceasta include cele mai diverse forme de mers pe bicicletă: de la programe școlare și plimbări de grup în comunitate până la antrenamente pe bicicletă staționară în sală și deplasări cu bicicleta la serviciu.

„Pentru ca bicicleta să schimbe cu adevărat viața în bine, nu doar să ajute să ajungi la metrou sau să te plimbi în weekend, este nevoie de un singur lucru – ca oricine să poată merge liniștit cu bicicleta oriunde și oricând. Iar pentru asta, cercetătorii, organizațiile non-profit și oamenii obișnuiți trebuie să se unească și să dezvolte cultura bicicletei împreună. Fără extinderea accesului și eliminarea inegalităților, potențialul puternic al plimbărilor cu bicicleta va rămâne nevalorificat”, a concluzionat psihologul Kian Brown de la Universitatea Arkansas, ultimul autor al studiului.