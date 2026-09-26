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26 Septembrie 2026, 09:30
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Studiu: Cafeaua afectează calitatea somnului, chiar dacă nu împiedică adormirea

Cafeaua poate afecta calitatea somnului, chiar dacă persoana adoarme normal și petrece în pat cele opt ore necesare.

Studiu: Cafeaua afectează calitatea somnului, chiar dacă nu împiedică adormirea.
Studiu: Cafeaua afectează calitatea somnului, chiar dacă nu împiedică adormirea.

Cofeina reduce ponderea somnului profund, reparator, făcând pe nesimțite odihna nocturnă mai puțin eficientă. Studiul a fost publicat în revista Nutrients.

Oamenii de știință de la Universitatea de Medicină din Wrocław au urmărit, cu ajutorul electroencefalografiei (EEG), activitatea electrică a creierului în timpul somnului. După cum a explicat profesoara Kurpas, EEG permite să se observe nu doar dacă o persoană doarme, ci și cum anume doarme creierul său — cât de profunde și reparatoare sunt fazele somnului.

S-a constatat că cofeina deplasează activitatea cerebrală spre o stare mai „trează” și reduce ponderea somnului cu unde lente — acea fază profundă în timpul căreia creierul și corpul se refac cel mai bine. În același timp, somnul poate părea normal la exterior: persoana adoarme fără dificultate și doarme toată noaptea, însă calitatea odihnei scade.

Sensibilitatea la cofeină diferă mult de la o persoană la alta și depinde de genetică, metabolism, vârstă și nivelul de stres. Din acest motiv, la unele persoane chiar și o ceașcă de cafea băută dimineața poate afecta refacerea din timpul nopții. Autorii le recomandă celor care nu dorm bine să acorde atenție nu doar orei la care se culcă, ci și cantității și momentului consumului de cofeină pe parcursul zilei — este posibil ca problema să fie anume aceasta, și nu numărul insuficient de ore de somn.

Somnul profund, cu unde lente, este deosebit de important pentru memorie, refacerea țesuturilor și funcționarea imunității, de aceea lipsa acestuia afectează starea de bine, chiar dacă persoana a dormit suficient ca durată. Cofeina este eliminată lent din organism: la unele persoane, jumătate din doză rămâne în sânge și după șase ore. De aceea, specialiștii îi sfătuiesc pe cei care nu dorm bine să nu bea cafea în a doua jumătate a zilei.

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