Studiu: Bebelușii nu trebuie expuși la ecrane în primii doi ani de viață.

Copiii cu vârsta sub doi ani ar trebui să evite complet ecranele, se arată într-o nouă analiză, care asociază expunerea timpurie la acestea cu riscuri pe termen lung pentru dezvoltare.

Analiza a arătat că utilizarea mediilor digitale, în special televizoarelor, telefoanelor mobile și tabletelor, este larg răspândită în rândul copiilor sub doi ani și poate fi asociată cu potențiale daune pentru dezvoltarea lor, scrie euronews.com.

Timpul petrecut în fața ecranului reduce oportunitățile de a stabili conexiuni cu cei apropiați și de a se juca cu alți copii, limitează dezvoltarea vorbirii și intensifică supraexcitarea.

„Am constatat că utilizarea ecranelor de către copiii sub doi ani a devenit o problemă globală, care în 2026 încă nu este abordată eficient”, a declarat Reif Clayton, lector universitar la Universitatea din Leeds.

Deoarece primii doi ani de viață sunt critici pentru formarea bazei sănătății fizice și mentale a copilului, timpul petrecut în fața ecranului „afectează o întreagă generație și calitatea vieții lor viitoare”, a adăugat el.

Pe baza datelor obținute, cercetătorii din patru universități britanice, Universitatea din Leeds, Universitatea Leeds Trinity, Universitatea Aston și Universitatea Loughborough, recomandă excluderea completă a utilizării intenționate și regulate a ecranelor de către copiii sub doi ani.

Oamenii de știință solicită revizuirea oricăror recomandări care încurajează utilizarea comună a ecranelor cu copiii sub doi ani sau susțin că tehnologiile cu ecran sunt potrivite „pentru orice vârstă”.

„Sperăm că datele obținute vor ajuta părinții, specialiștii și factorii de decizie să dezvolte o abordare durabilă a utilizării tehnologiei și vor constitui baza pentru elaborarea unor recomandări adecvate pentru copiii mici”, a spus Richard James, expert în comportament dependent de la Universitatea Loughborough.

El a adăugat că, din cauza lipsei unor recomandări clare, părinții „involuntar obișnuiesc copiii și sugarii cu obiceiuri nesănătoase și le formează o relație nesănătoasă cu dispozitivele cu ecran”.