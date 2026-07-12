Studiu: Banana reduce beneficiile smoothie-ului cu 84%.

Un studiu a arătat că o banană poate distruge aproape toți antioxidanții benefici dintr-o băutură de fructe de pădure.

Un grup internațional de cercetători de la Universitatea din California, Davis (SUA), a publicat rezultatele unui experiment care ar putea determina susținătorii alimentației sănătoase să-și revizuiască obiceiurile alimentare. S-a constatat că adăugarea unei banane în smoothie-ul de fructe de pădure reduce semnificativ valoarea nutritivă a băuturii. Oamenii de știință au descoperit în banane o substanță capabilă să neutralizeze antioxidanții conținuți în fructele de pădure – flavonolii. Aceștia protejează celulele, întăresc vasele de sânge și contribuie la păstrarea și îmbunătățirea memoriei. Studiul a fost publicat în revista Food and Function.

Ce sunt flavonolii

Flavonolii sunt compuși vegetali prezenți în fructele de pădure, în unele fructe (mere, pere, piersici), precum și în cacao și ceai. Când o persoană consumă alimente bogate în flavonoli, aceste substanțe sunt absorbite rapid în sânge și se transformă în metaboliți. Tocmai cu acești metaboliți sunt asociate efectele pozitive ale antioxidanților: îmbunătățirea funcționării sistemului cardiovascular și a funcțiilor cognitive. Totuși, experimentele au arătat că adăugarea unei singure banane în amestecul de fructe de pădure reduce drastic cantitatea acestor metaboliți benefici.

În cadrul unui test dublu-orb cu voluntari, specialiștii au comparat efectul consumului de smoothie de fructe de pădure, capsule cu flavonoli puri și smoothie de fructe de pădure cu banană. S-a constatat că nivelul metaboliților flavonolilor în sângele subiecților care au băut băutura cu banană și fructe de pădure a fost cu 84% mai scăzut decât după administrarea unei doze pure de antioxidanți.

„Nu ne așteptam ca o singură banană să reducă atât de rapid nu doar concentrația de flavonoli în băutură, ci și volumul substanțelor absorbite de organism”, comentează dieteticianul Javier Ottaviani, unul dintre autorii studiului. „Acesta este un exemplu clar despre cum procesarea culinară și combinația alimentelor influențează absorbția nutrienților.”

De ce bananele reduc beneficiile fructelor de pădure

Cauza acestui efect este enzima polifenoloxidază. Aceasta este responsabilă pentru înnegrirea pulpei bananei la contactul cu aerul. Testele de laborator au arătat că această enzimă interacționează cu antioxidanții înainte ca smoothie-ul să ajungă în stomac, „legându-i” efectiv și împiedicându-i să-și manifeste proprietățile benefice în organism. Efectul pozitiv al flavonolilor scădea chiar și atunci când participanților li se oferea mai întâi băutura de fructe de pădure, iar apoi cea cu banană: polifenoloxidaza s-a dovedit capabilă să neutralizeze antioxidanții chiar în stomac.

Cercetătorii recunosc că experimentul a fost realizat pe un eșantion mic, de doar 11 bărbați, însă datele obținute, în opinia lor, merită o atenție deosebită. Autorii subliniază că, pentru a crește eficiența dietelor, trebuie luat în considerare nu doar ce mâncăm, ci și cum păstrăm și preparăm alimentele vegetale.