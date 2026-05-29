euronews
29 Mai 2026, 07:00
Studiu: Alimentația neregulată este asociată cu un risc crescut de depresie

Sărirea meselor sau consumul de alimente la ore diferite ale zilei poate afecta negativ sănătatea mintală a oamenilor, arată un nou studiu.

Regimul alimentar și orele meselor pot influența în mod neașteptat sănătatea mintală. Un nou studiu, publicat în revista Journal of Affective Disorders, a arătat că un program neregulat al meselor este asociat cu un risc mai mare de depresie, scrie euronews.com.

Analizând datele a 21.568 de adulți participanți la ancheta națională privind starea de sănătate și alimentația populației Republicii Coreea din anii 2014-2022, realizată de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Republica Coreea, cercetătorii au descoperit o legătură clară între frecvența meselor și bunăstarea psihologică.

Anterior s-a demonstrat că un regim alimentar neregulat crește riscul unor consecințe metabolice nefavorabile, cum ar fi obezitatea, rezistența la insulină și bolile cardiovasculare.

Potrivit noului studiu, persoanele care iau mesele principale mai puțin regulat au avut o probabilitate cu 55% mai mare de a dezvolta depresie comparativ cu cei care respectă un program alimentar mai stabil.

În același timp, s-a constatat că un regim alimentar mai diversificat reduce efectele negative ale alimentației haotice, în timp ce săritul micului dejun, dimpotrivă, le agravează.

Legăturile cele mai pronunțate au fost observate la bărbați, fumători și persoane care mănâncă târziu noaptea.

„Aceste rezultate arată că o regularitate scăzută a meselor principale poate fi un factor de risc independent pentru simptomele depresive, indiferent de alte caracteristici ale dietei sau stilului de viață”, au menționat autorii.

Sursă
